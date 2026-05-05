Türkiye'de sesli kitap pazarının büyüklüğü 284 milyon liraya yükseldi

Türkiye'de kurgu, kurgu dışı ve çocuk sesli kitapları ile e-kitapların pazar büyüklüğü geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla 284 milyon liraya yükseldi.

Dijitalleşme arttıkça sesli kitapların pazardaki büyüme eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme, pek çok sektörü dönüştürürken perakende kitap alanında da bu dönüşümün etkileri gözlemleniyor.

Üreticiler için basım ve depolama aşamasındaki sabit giderlerde yaşanan artışlar, tüketici tarafında ise fiziki olarak basılmış eserleri taşıma ve saklamada yaşanan problemler, dijital kitapların basılı kitaplara göre daha ucuz olması ve satın alma yerine kiralama seçeneğinin de bulunması gibi gerekçeler dijital ortamdaki kitaplara ilgiyi artırıyor.

KİTAP PAZARINDA LİDERLİK EĞİTİM YAYINLARINDA

"Türkiye Yayıncılar Birliği 2025 Yılı Kitap Pazarı Raporu"na göre, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu tarafından açıklanan bandrol verileri dikkate alındığında, 2025 yılında Türkiye'de üretilen basılı kitap sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,5 azalarak 407 milyon 777 bin 284'e geriledi.

Söz konusu dönemde kitap perakende pazarı ise yüzde 23,91 büyüyerek 59 milyar 229 milyon liraya ulaştı. Eğitim yayınları 30 milyar 229 milyon lirayla pazarda öne çıkarken, bunu 20 milyar 280 milyon lirayla kültür yayınları, 8 milyar 201 milyon lirayla ithal yayınlar takip etti.

SESLİ VE E-KİTAP PAZARINDA HIZLI BÜYÜME

Son yıllarda kitap okuyucu tablet gibi teknolojik cihazların ortaya çıkışı, kitap okuma alışkanlıklarında dönüşüme yol açtı. Söz konusu tabletlerin, kapasitesine göre 20 binin üzerinde standart boyutta e-kitabı saklamaya olanak tanıması bu kitaplara ilgiyi artırdı.

Türkiye Yayıncılar Birliği 2025 Yılı Kitap Pazarı Raporu'nda yer alan bilgilere göre, kültür yayınlarının alt kategorisi olan kurgu, kurgu dışı ve çocuk sesli kitapları ile e-kitapların 2025'te pazar büyüklüğü, yıllık bazda yüzde 19 artışla 284 milyon lira olarak gerçekleşti.

"KORONAVİRÜS SALGININDAN SONRA SESLİ KİTAP POPÜLER OLMAYA BAŞLADI"

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Genç, 2021'in yayıncılık sektörü açısından zirve bir yıl olduğunu ve bu dönemde 438 milyon bandrollü kitap üretildiğini söyledi.

Genç, basılı kitap üretiminde 2021 yılından sonra sert bir düşüş görüldüğünü dile getirerek, "Okuma alışkanlığının kaybedilmesi bunun öncelikli nedenleri arasında." dedi.

Korsan yayınlar ile dijital mecralardaki yasa dışı PDF paylaşımlarının etkisine de dikkati çeken Genç, bunların kitap üretimi ve satışlarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Genç, dünya genelinde e-kitap piyasasının durağan bir seyir izlediğini, buna karşın özellikle Kovid-19 salgınından sonra sesli kitapların popüler olmaya başladığını ifade etti.

Bu kitapların mevcut pazar durumunu değerlendiren Genç, "Sesli kitap pazarının 2021 yılına kıyasla 2-3 kat büyüdüğünü tahmin edebiliyoruz. Önümüzdeki yıllar için de bu pazar artış trendinde." diye konuştu.