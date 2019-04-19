Türkiye'de telefon kullanım süresi uzadı

Gelişen teknoloji yakından takip eden ülkelerden biri olan Türkiye, telefon değiştirme süresini 3 yıla kadar düşürmüştü.
Geçtiğimiz yıldan itibaren döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, telefon fiyatlarını oldukça yükseltti.
FİYATLAR UÇTU
Öyle ki; ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın son cihazlar 13 bin 999 liradan satılıyor.
Araba fiyatlarına yaklaşan telefon fiyatları, Türkiye'nin telefon değiştirme alışkanlığını da kesmek üzere...
1 TELEFON EN FAZLA 4 YIL KULLANILIYOR
Fiyatların normal olduğu dönemlerde 3 yılda bir telefon değiştiren Türkiye, artık 4 yılda bir telefon değiştirme oranını yakaladı.