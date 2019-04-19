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Türkiye'de telefon kullanım süresi uzadı

Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar telefon fiyatlarının da artmasına neden oldu. 3 yılda bir telefon değiştiren Türkiye bunu 4 yıla çıkardı.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 10:43..
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Gelişen teknoloji yakından takip eden ülkelerden biri olan Türkiye, telefon değiştirme süresini 3 yıla kadar düşürmüştü.

Geçtiğimiz yıldan itibaren döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, telefon fiyatlarını oldukça yükseltti.

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FİYATLAR UÇTU

Öyle ki; ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın son cihazlar 13 bin 999 liradan satılıyor.

Araba fiyatlarına yaklaşan telefon fiyatları, Türkiye'nin telefon değiştirme alışkanlığını da kesmek üzere...

1 TELEFON EN FAZLA 4 YIL KULLANILIYOR

Fiyatların normal olduğu dönemlerde 3 yılda bir telefon değiştiren Türkiye, artık 4 yılda bir telefon değiştirme oranını yakaladı.

Türkiye'de telefon kullanım süresi uzadı

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