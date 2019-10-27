Türkiye'de turnaların göç şöleni

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından turna izleme çalışmaları kapsamında 2 bin 984 turnanın (grus grus) göçü kayıt altına alındı.

NADİR ÜLKELERE KONAKLIYORLAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, turnanın kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı yeryüzündeki nadir ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Turnaların 'göç şöleni' kayıt altına alındı İZLE

2 BİN 984 TURNADAN GÖRSEL ŞÖLEN

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından turna izleme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda eş zamanlı olarak Adana, Mersin ve Kayseri'deki sulak alanlarda yapılan envanter ve takip çalışmaları sırasında kameralara yansıyan 2 bin 984 turnanın göçü görsel bir şölen oluşturdu.

İKİ KEZ ANADOLU ÜZERİNDEN GEÇİYORLAR

Göç eden turnalar, yavruların uçacak hale gelmesini takiben toplu beslenme amaçlı gruplaşmalara başlıyor. Turnalar, beslenmek için özellikle besin açısından zengin ve daha ılıman yapıya sahip sulak alanlar veya açık tarım arazilerini tercih ediyor. Türkiye'de kışlayan turna nüfusu 4 bin 200'e kadar ulaşıyor. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de koruma altında ve avlanması yasak olan turnalar göç sırasında yılda iki kez Anadolu üzerinden geçiyor.