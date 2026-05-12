Türkiye'de üretiliyor: Yeni Honda PCX125 ön siparişe açıldı
Honda’nın İzmir Aliağa fabrikasında üretilen ilk yerli scooter modeli PCX125, 189 bin TL fiyat etiketiyle Türkiye’de ön siparişe sunuldu.
Honda Türkiye Motosiklet’in yerli üretim hamlesinin ilk ürünü olan yeni PCX125, 9 Mayıs itibarıyla bayilerde ön sipariş almaya başladı.
Şehir içi kullanımın popüler modeli, 6 Haziran 2026 tarihinde Türkiye yollarına resmen çıkış yapacak.
YERLİ ÜRETİM HONDA PCX125 FİYATI
Dört farklı renk seçeneğiyle gelen yeni nesil scooter, blok formundaki modern gövde çizgileri ve ergonomik sele yapısıyla dikkat çekiyor.
Modelin Türkiye satış fiyatı 189 bin TL olarak belirlenirken, optik kaplamalı 5 inç TFT ekranı sürücülere yüksek görüş imkanı sağlıyor.
TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER
Akıllı telefon bağlantısı sunan Honda RoadSync sistemi sayesinde sürücüler, kask kulaklığı üzerinden müzik ve arama yönetimi yapabiliyor.
Sol gidondaki aydınlatmalı kontroller, sürüş güvenliğini bozmadan dijital özelliklere erişim desteği sunuyor.
12,5 beygir güç üreten 125 cc hacimli motor, düşük sürtünme teknolojisi sayesinde 100 kilometrede sadece 2,1 litre yakıt tüketiyor.
Güvenliği ön planda tutan modelde ABS fren sistemi ve seçilebilir tork kontrolü standart olarak yer alıyor.