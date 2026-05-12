Türkiye'de nisan ayında yağış rekoru kırıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yıl nisan ayı yağışında normaline göre yüzde 50, geçen yıl nisan ayı yağışına göre ise yüzde 19 arttı.
Bu kapsamda da yağışlar, 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
KURAKLIĞIN ŞİDDETİNDE AZALMA
Meteorolojik kuraklık değerlendirmelerine göre son aylarda ülke genelinde etkili olan yağışlarla birlikte meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlendi.
EN FAZLA YAĞIŞ ALAN BÖLGELER
Akdeniz Bölgesi’nde son 24, İç Anadolu Bölgesi’nde ise son 23 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kaydedildi.
Nisan ayında en fazla yağış alan bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en fazla yağış alan il metrekareye 229.3 kilogram ile Siirt oldu.
İSTANBUL SONUNCU
En az nisan yağışı, metrekareye 39.1 kilogram ile İstanbul’da kaydedildi.
Antalya, Osmaniye, Rize ve Siirt’te, son 66 yılın en yüksek nisan ayı yağışları gerçekleşti.