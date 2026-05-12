Türkiye'de nisan ayında yağış rekoru kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlarda artış yaşandığını verilerle ortaya kondu.

Meteoroloji verilen göre bu yı nisan ayında yağışlar yüzde 50 oranında arttı.

Diğer bir dikkat çeken detaya göre, nisan ayındaki yağışlar geçen yıla oranla da yüzde 19 arttı.

Bu kapsamda da yağışlar, 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

KURAKLIĞIN ŞİDDETİNDE AZALMA

Meteorolojik kuraklık değerlendirmelerine göre son aylarda ülke genelinde etkili olan yağışlarla birlikte meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlendi.

EN FAZLA YAĞIŞ ALAN BÖLGELER

Akdeniz Bölgesi’nde son 24, İç Anadolu Bölgesi’nde ise son 23 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kaydedildi.

Nisan ayında en fazla yağış alan bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en fazla yağış alan il metrekareye 229.3 kilogram ile Siirt oldu.

İSTANBUL SONUNCU

En az nisan yağışı, metrekareye 39.1 kilogram ile İstanbul’da kaydedildi.

Antalya, Osmaniye, Rize ve Siirt’te, son 66 yılın en yüksek nisan ayı yağışları gerçekleşti.