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Türkiye'deki 39 yerleşim yeri karantinaya alındı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 ildeki 39 yerleşim yerinin karantinaya alındığını duyurdu.

AA |
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Türkiye'deki 39 yerleşim yeri karantinaya alındı

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri, karantina alanlarının genişlemesiyle devam ediyor.

Son olarak 39 yerleşim yeri karantinaya alındığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında; bugün saat 15.15 itibarı ile mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulamasına başlandığı duyuruldu.

39 YERLEŞİM YERİ KARANTİNADA

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Karantina uygulamaları; 18 ilimizdeki; 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır."

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