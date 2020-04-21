taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9885
Euro
7.5794
Altın
1673.05
Borsa
97619
Gram Altın
376.973
Bitcoin
47849.66

Türkiye'deki son korona bilançosu

Sağlık Bakanı Koca, 21 Nisan koronavirüs tablosunun açıklanmasının ardından "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma" dedi.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
Türkiye'deki son korona bilançosu

Türkiye'deki son korona bilançosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin son verileri paylaştı.

119 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; koronavirüs nedeniyle ülkede 119 kişi daha virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı ise 2 bin 259'a yükseldi.

VAKA SAYISI 95 BİNİ AŞTI

Bugün 39 bin 429 test yapıldı ve bunların sonucunda 4 bin 611 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı da 95 bin 591'e yükseldi.

Öte yandan, 1.488 kişi ise koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylelikle toplam iyileşen sayısı da 14 bin 918 oldu.

Türkiye'deki son korona bilançosu

"TEDBİRLERE UYMAYA DEVAM EDELİM"

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Bakan Akar, Tunuslu mevkidaşı Hazgui ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui ile telefonda görüşerek, ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Ömer Çelik: Salgına en hazırlıklı yakalanan ülkeyiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, Sağlıkta yapılan devrimin ülkeyi hazırlıklı hale getirdiğini söyledi.
Fikirci Bey yazdı: İstanbul ANKARA ARASI KAÇ YIL?
İstanbul’u sel almışken Bodrum’a tatile, Elazığ’da deprem olurken Erzurum’a kayak yapmaya giden, marketten 60-90 liraya toplanacak yardım paketini 150 liraya satmaya çalışan bir beceriksizlik..
Trump kendisini eleştiren muhabirle kavga etti
Beyaz Saray’da yaptığı basın açıklaması sırasında kendisini, koronavirüs salgınında geç önlem almakla suçlayan muhabirle tartışan Trump, gerekli önlemlerin erkenden alındığını iddia etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
263
Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı
Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı
101
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
395
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
313
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
149
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
56
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir