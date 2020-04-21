Türkiye'deki son korona bilançosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin son verileri paylaştı.

119 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; koronavirüs nedeniyle ülkede 119 kişi daha virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı ise 2 bin 259'a yükseldi.

VAKA SAYISI 95 BİNİ AŞTI

Bugün 39 bin 429 test yapıldı ve bunların sonucunda 4 bin 611 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı da 95 bin 591'e yükseldi.

Öte yandan, 1.488 kişi ise koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylelikle toplam iyileşen sayısı da 14 bin 918 oldu.

"TEDBİRLERE UYMAYA DEVAM EDELİM"

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon" ifadelerini kullandı.