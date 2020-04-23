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Türkiye'deki son koronavirüs bilançosu

Sağlık Bakanı Koca, 23 Nisan korona tablosunun açıklanmasının ardından, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin" dedi.

Haber Merkezi |
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Türkiye'deki son koronavirüs bilançosu

Türkiye'deki son koronavirüs bilançosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin son verileri paylaştı.

115 KİŞİ DAHA VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; koronavirüs nedeniyle ülkede 115 kişi daha hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı ise 2 bin 491'e yükseldi.

VAKA SAYISI 101 BİNİ GEÇTİ

Bugün 40 bin 962 test yapıldı. Bunların sonucunda 3 bin 116 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle toplam vaka sayısı, 101 bin 790 oldu.

Türkiye'deki son koronavirüs bilançosu

18 BİN 491 KİŞİ İYİLEŞTİ

Öte yandan, 2 bin 14 kişi ise koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylelikle toplam iyileşen sayısı da 18 bin 491 oldu.

"BUGÜN, DÜNDEN DAHA İYİYİZ"

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin." ifadelerini kullandı.

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