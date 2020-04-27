Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüsle ilgili bilgilendirme yapmak üzere geçtiği kamera karşısında yardım gönderilecek yeni ülkeyi açıkladı.

Erdoğan, yeni yardımın adresini ise ABD olarak işaret etti.

ABD'YE TIBBİ MALZEME GİDİYOR

Cumhurbaşkanı, "Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz." dedi.

Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardım malzemesi gidiyor VİDEO

55 ÜLKEYE YARDIM

Türkiye'den bugüne kadar birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımı gerçekleştirilmişti. Erdoğan, o ülkelerin sayısını da aynı basın açıklamasında verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "55 ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik." dedi.