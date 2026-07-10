Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda TSK'ya yönelik kabul edilen karara tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir" ifadesi kullanıldı.

"ÇARPIK YAKLAŞIMIN SON ÖRNEĞİ"

Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya tam destek verildiği belirtilerek, "Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir" denildi.

Ayrıca AB kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan yaklaşım içine girmesinin endişe verici bulunduğu kaydedildi.