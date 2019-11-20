Türkiye'den çalınan eserlerle Londra'da Troya sergisi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki müze, en büyük Troya sergilerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

TROYA GERÇEK VE EFSANEVİ YÖNLERİYLE ANLATILIYOR

Yarından itibaren özel bir salonda gezilebilecek olan "Troy: Mit ve Gerçek" adlı sergide yaklaşık 300 eser yer alıyor. 1868'den itibaren Alman tüccar ve amatör arkeolog Heinrich Schliemann'ın üç parti halinde yurt dışına kaçırdığı eserlerin bulundukları ülkelerden toparlanarak bir araya getirildiği sergide, Troya gerçek ve efsanevi yönleriyle anlatılıyor.

HAZİNELERİN ORJİNALLERİ YERİNE İMİTASYONU

Almanya'daki Berlin Müzesi, İngiltere'deki Ashmolean Müzesi ve Danimarka Ulusal Müzesi'nden getirilen eserler arasında, çömlekler, gümüş kaplar, bronz silahlar, heykeller ve lahitler bulunuyor. Ancak sergide beş bin yıllık antik kentten kaçırılan ve şu anda Rusya'nın başkenti Moskova'daki Puşkin Müzesi'nde sergilenen altın Troya Hazineleri'nin orjinalleri yerine sadece iki takının 19'uncu yüzyılda yapılan imitasyonuna yer veriliyor.

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CEZA ÖDEYİP YENİDEN KAZIYA BAŞLADI

Homeros'un ünlü İlyada ve Odysseia destanlarına konu olan ve Çanakkale sınırları içinde bulunan kente ve yaşanan savaşa ilişkin Roma İmparatorluğu ve sonrasındaki dönemlerde yapılan eserler de sergi kapsamında görülebiliyor. Serginin küratörlerinden Lesley Fitton, Schliemann'ın eserleri bulduğu zaman Troy antik kentinden gizlice çıkarıp Yunanistan'a götürmesinin yanlışlığına işaret etti. Schliemann'a verilen kazı izninin böyle bir şeyi yapmasını kapsamadığını kaydeden Fitton, Alman amatör arkeologun dört yıl sonra ceza ödeyip, yeniden kazıya başladığını anlattı.

"ETİK BİR SORU VAR: NEREDE OLMASI GEREKİYOR?"

Schliemann'a yaptıklarının ahlaki ve etik açından daha sonra çok daha karmaşık bir hale geldiğini kaydeden Fitton, "Eserler Atina'daydı, ölümünün ardından aralarında sergide gördüğünüz çömleklerin de olduğu büyük bir koleksiyon bıraktı ve bunlar vatandaşı olduğu Almanya'ya, Berlin'e bağışlandı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Rus askerleri Berlin'e girdiğinde altın bazı parçalar, mücevherler Moskova'ya, Rusya'ya götürüldü. Önce kayboldular, 1990'larda yeniden ortaya çıktılar. Dolayısıyla bu eserlerin nerede olması gerektiği konusunda oldukça karmaşık etik bir soru var ortada." diye konuştu.