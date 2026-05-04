Türkiye'den Erivan'a 18 yıl sonra üst düzey ziyaret

Yoğun diplomasi trafiği sürüyor...

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST), sekizinci toplantısı, 4 Mayıs’ta Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yapılacak.

ERMENİSTAN EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Avrupa ülkeleri arasında iş birliği, diyalog ve koordinasyonun üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen toplantıya sadece devlet ve hükümet başkanları katılabiliyor.

Sloganı "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa’da Birlik ve İstikrar" olarak belirlenen toplantıya, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başkanlık edecek.

48 LİDER ÇAĞRILDI

Erivan’daki toplantıya 27 AB üyesi ülkenin ve Avrupa coğrafyasındaki Türkiye de dahil 27 ülkenin lideri davet edildi.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 4, "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantısallığı geliştirmek ve ekonomi ile enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımların değerlendirileceği toplantıda, bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erivan'a yapacağı ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak.

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin yanı sıra diğer Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın da devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği zirvenin bir sonraki toplantısının kasım ayında, İrlanda'da düzenlenmesi planlanıyor.