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Türkiye'den gönderilen yardım Kosova'ya ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan yardım malzemeleri, Kosova makamlarına teslim edildi.

İHA |
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Türkiye'den gönderilen yardım Kosova'ya ulaştı

Dünya genelinde 1 milyon 400 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül koronavirüs nedeniyle Türkiye, dış ülkelere yardımını sürdürüyor.

Yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen tıbbi yardım malzemeleri Kosova'ya ulaştı.

YARDIM MALZEMELERİ TESLİM EDİLDİ

Tıbbı malzeme ve ekipmanları taşıyan uçağı başkent Priştine yakınındaki Adem Jashari Uluslararası Havalimanı'nda Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, Kosova Altyapı Bakanı Lumir Abdixdiku ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar karşıladı.

Türkiye'den gönderilen yardım Kosova'ya ulaştı

"İYİ DOSTLAR ZOR GÜNLERDE KENDİNİ GÖSTERİR"

Sağlık Bakanı Arben Vitia, sağlık malzemelerin teslimi edilmesi vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "İyi dostlar zor günlerde kendini gösterir. Tüm dostlarımız gibi bizim de karşı karşıya kaldığımız bu zor durumda yardım almak, dayanışmadan öte bir insanlık davranışıdır" dedi.

Türkiye'den gönderilen yardım Kosova'ya ulaştı

Türkiye'den gönderilen yardım Kosova'ya ulaştı

Türkiye'den gönderilen yardım Kosova'ya ulaştı

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