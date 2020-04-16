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Türkiye'den ilk çeyrekte 2.9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı

Türkiye, bu yılın ocak-mart döneminde 2.9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirdi.

AA |
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Türkiye'den ilk çeyrekte 2.9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı

Koronavirüsün tüm dünyaya etkili olması nedeniyle yılın ilk çeyreğinde otomobil pazarında durgunluk yaşanıyor. Birçok şirket, üretime ara vermek zorunda kalırken fabrikaların ne zaman açılacağı da belirsizliğini koruyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, otomotiv endüstrisi 2020'nin ilk çeyreğinde 7 milyar dolarlık dış satıma ulaştı.

2.9 MİLYAR DOLAR BİNEK OTOMOBİL İHRACATI YAPILDI

Geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 939 milyon 882 bin dolar olarak gerçekleşen binek otomobil ihracatı, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 906 milyon 162 bin dolara geriledi.

Binek otomobil ihracatı, otomotiv sektörünün toplam dış satımının yüzde 41,5'ini oluşturdu.

otomobil

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE FRANSA OLDU

Türkiye, 2020'nin ilk çeyreğinde en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı. Fransa'ya dış satım, yaklaşık yüzde 4 artışla 396 milyon 613 bin dolardan 412 milyon 213 bin dolara çıktı.

İngiltere'ye dış satım yüzde 9,3 artışla 269 milyon 600 bin dolardan 294 milyon 673 bin dolara yükseldi.

İhracatta üçüncü sırada yer alan İtalya'ya ise 272 milyon 327 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Sektör ayrıca İspanya'ya 254 milyon 400 bin, Almanya'ya 252 milyon 257 bin, Belçika'ya 149 milyon 850 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

OTOMOBİL

MISIR'DAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Mısır'a geçen yılın ilk çeyreğinde 30 milyon 225 bin dolarlık binek otomobil satan sektörün ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 215 artarak 95 milyon 255 bin dolara yükseldi.

ABD'ye ihracat ise bu dönemde 57 milyon 152 bin dolardan yüzde 18,76'lık artışla 67 milyon 875 bin dolara yükseldi.

Romanya'ya dış satımda da yüzde 16'lık artış sağlandı. Romanya'ya geçen yılın ilk çeyreğinde 36 milyon 121 bin dolarlık satış yapılmışken, bu yılın aynı döneminde dış satım rakamı 41 milyon 890 bin dolar olarak kaydedildi.


Türkiye'den ilk çeyrekte 2.9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı

Türkiye'den ilk çeyrekte 2.9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı

Türkiye'den ilk çeyrekte 2.9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı

Türkiye'den ilk çeyrekte 2.9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı

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