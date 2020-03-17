taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4292
Euro
7.16
Altın
1485.43
Borsa
87702.02
Gram Altın
307.501
Bitcoin
34988.44

Türkiye'den İran'a koronavirüs yardımı

İran'a 1000 tanı kiti, 78 bin üç katlı maske ve diğer bazı malzemeler hibe edildi.

AA | 17.03.2020 - 10:38..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye, koronavirüs nedeniyle 853 kişinin hayatını kaybettiği İran'a yardım elini uzattı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand tarafından imzalandı.

SAĞLIK MALZEMELERİ GÖNDERİLDİ

Anlaşma kapsamında hibe edilen 1000 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske, İran'a gönderildi.

Türkiye'den İran'a koronavirüs yardımı ViDEO

Türkiye'den İran'a koronavirüs yardımı

Türkiye'den İran'a koronavirüs yardımı

İlginizi Çekebilir
Sığınmacıların arasında 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Avrupa'ya geçmek için bekleyen sığınmacıların arasına saklanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
2 PKK'lı terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vakalarına karşı hazırlıkların üst seviyede olduğu dönemde CHP'den, insanları endişelendirecek çıkışlar yükselmeye başladı.
10 günlük rapor süresi 14 güne yükseltildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresinin, 14 güne yükseltildiğini bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
255
Korona aşısı ilk kez denendi
Korona aşısı ilk kez denendi
151
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
87
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
65
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
40
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
103
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
314
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir