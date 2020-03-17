Türkiye, koronavirüs nedeniyle 853 kişinin hayatını kaybettiği İran'a yardım elini uzattı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand tarafından imzalandı.

SAĞLIK MALZEMELERİ GÖNDERİLDİ

Anlaşma kapsamında hibe edilen 1000 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske, İran'a gönderildi.

Türkiye'den İran'a koronavirüs yardımı ViDEO