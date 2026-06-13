Türkiye'den Kazakistan plakalı araçlara yeni taşıma düzenlemesi

Türkiye ile Orta Asya arasındaki ticaret ve lojistik bağlantılarını geliştirmeye yönelik yeni bir adım daha atıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile Kazakistan plakalı kara yolu taşıtlarının belirlenen şartlar çerçevesinde uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde görev alabilmesine imkan tanındı. Kararın, özellikle Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit yük hareketliliğine katkı sağlaması bekleniyor.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Uluslararası yük taşımacılığına ilişkin yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Kazakistan plakalı taşıtların belirli yük taşımalarında yetkilendirilmesine yönelik esaslar belirlendi.

Düzenleme ile birlikte, Türkiye üzerinden gerçekleştirilen uluslararası lojistik faaliyetlerde Kazakistan taşıma filosunun da daha aktif rol alabilmesinin önü açılmış oldu.

YETKİLER KOTA SİSTEMİYLE VERİLECEK

Karara göre, Kazakistan plakalı taşıtlara verilecek uluslararası taşıma izinleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından her yıl belirlenecek kota çerçevesinde uygulanacak.

Bakanlık tarafından oluşturulacak kota miktarı doğrultusunda taşıma belgeleri düzenlenecek ve yetkilendirme süreci yürütülecek. Böylece taşımaların kontrollü ve planlı şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE YÖNELİK TAŞIMALARI KAPSIYOR

Yeni uygulama, Türkiye'ye demir yolu, deniz yolu veya hava yoluyla ulaştırılan yüklerin sonraki aşamada kara yolu aracılığıyla üçüncü ülkelere sevk edilmesini kapsıyor.

Buna göre Türkiye, farklı ulaşım türleriyle ülkeye gelen yüklerin uluslararası lojistik zincir içerisinde kara yoluyla taşınmasında Kazakistan plakalı araçların da görev almasına imkan tanıyacak. Düzenleme özellikle çok modlu taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

LOJİSTİK KORİDORLARIN GÜÇLENMESİ HEDEFLENİYOR

Uzmanlar, kararın Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki stratejik lojistik konumunu destekleyen adımlardan biri olduğuna dikkat çekiyor. Son yıllarda uluslararası ticaret hacmindeki artış ve alternatif taşımacılık koridorlarına yönelik ilginin yükselmesi, transit taşımacılık düzenlemelerini daha da önemli hale getiriyor.

Yeni uygulamanın, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Orta Koridor güzergâhındaki yük hareketliliğine de katkı sağlaması bekleniyor.