TSK'dan Suriye sınırına obüs sevkiyatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'nin İdlib kentinde rejim saldırısı sonrası artan gerilimi görüştü.

Görüşmeden, daha önce 17 kez ateşkes ilan edilen İdlib'de yeni bir ateşkes kararı çıktı.

Putin ile birlikte kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır." demişti.

OBÜS VE ZIRHLI ARAÇ TAKVİYESİ

İşte Türkiye, rejimden gelebilecek olası saldırılara karşı işi sıkı tutuyor.

Türkiye'den sınıra obüs sevkiyatı ViDEO

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırında bulunan İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığına zırhlı araç takviyesi yapıldı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gönderilen tırlara yüklenen fırtına obüsleri İslahiye ilçesinde hizmet veren 106. Topçu Alay Komutanlığına getirildi.

Obüslerin, Suriye bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında ihtiyaç olması durumunda kullanılacağı öğrenildi.