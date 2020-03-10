Türkiye'den sınırdaki sığınmacılara yardım eli

Binlerce sığınmacı, Avrupa'ya gitme hayaliyle Türkiye-Yunanistan sınırında zorlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Avrupa, yaşananları endişeyle karşılarken, Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara biber gazı, plastik ve gerçek mermilerle saldırıyor.

TÜRKİYE, SIĞINMACILARIN YANINDA

Türkiye ise, sınırda bekleyen sığınmacılara yardım elini uzatıyor.

Sığınmacılara Edirne Valiliği koordinesinde İl Göç İdaresi organizasyonuyla pek çok kamu ve özel kurum insani yardımda bulunuyor.

Bu kapsamda sağlık hizmetinin yanı sıra, gıda yardımı yapılıyor.