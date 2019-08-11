Türkiye'nin 40 yaş altı 40 CEO'su

Türkiye'de büyük holdingleri yöneten 40 yaş üstü CEO'lar haricinde şirketlerin yönetiminde, 40 yaş altı CEO'lar da yer alıyor.

Ekonomist dergisi, alanlarında başarılı Türkiye'nin en güçlü 40 yaş altı CEO'sunu derledi.

Lens Yapı CEO’su Mert Kutlu, yönettiği 600 milyon TL’lik ciroyla "40 Yaş Altı 40 Genç CEO" sıralamasında yer aldı.

Kutlu, listede 21. sırada yer aldı.. Lens İstanbul, 2018 yılında inşaatına başlanan Ataşehir Modern ve Kurtköy Modern projeleriyle, 1 milyon metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip.

Şirket, 3 projesi için 5 milyar TL’lik bir yatırım gerçekleştirdi. 3 projede yer alan yaklaşık 3 bin konut ve yaklaşık 300 ticari alan için 500 kişiyi istihdam eden şirketin, 600 milyon TL’lik cirosu bulunuyor.

40 YAŞ ALTI EN GÜÇLÜ 40 CEO