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Türkiye'nin aile istatistikleri yayımlandı

Ülkemizde ortalama hanehalkı büyüklüğü geçen yıl 3,4 kişi oldu.

AA | 08.05.2019 - 13:11..
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Türkiye'nin aile istatistikleri yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Aile 2018" bülteni yayımlandı.

Ortalama hanehalkı büyüklüğü en yüksek olduğu il, 6,4 kişi ile Şırnak olarak kaydedildi.

HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜNDE AZALMA VAR

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2014 yılında 3,6 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü azalma eğilimi gösterdi. Bu açıdan bakıldığında geçen yıl ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,4 kişi oldu.

Türkiye'nin aile istatistikleri yayımlandı

GENİŞ AİLE BÜYÜKLÜĞÜ EN ÇOK ŞIRNAK'TA KAYDEDİLDİ

İllere göre incelendiğinde, 2018'de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 6,4 kişi ile Şırnak olarak kayıtlara geçti. Şırnak'ı 5,6 kişi ile Şanlıurfa, 5,5 kişi ile Hakkari ve Batman izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,7 kişi ile Çanakkale, Eskişehir ve Balıkesir olarak sıralandı. Bu illeri, 2,8 kişi ile Tunceli, Burdur, Edirne, Giresun ve Kırklareli takip etti.

Türkiye'de tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2018'de yüzde 65,3'e geriledi. Tek kişilik hanehalklarının oranı ise 2018 yılında yüzde 16,1'e ulaştı. Bu oran, 2014'te yüzde 13,9 düzeyindeydi.

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş ailelerden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 16,7 iken 2018 yılında yüzde 15,8 olarak gerçekleşti. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranı ise yüzde 2,8'e yükseldi. Bu oran 2014'te yüzde 2,1 idi. Çekirdek aile, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan aileler olarak tanımlanıyor.

Türkiye'nin aile istatistikleri yayımlandı

EN YÜKSEK TEK KİŞİLİK HANEHALKI ORANI TUNCELİ'DE

Geçen yıl, tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 25,6 ile Tunceli oldu. Bu ili yüzde 25,5 ile Gümüşhane, yüzde 24,5 ile Giresun izledi. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 9 ile Diyarbakır olarak kayıtlara geçti. Diyarbakır'ı yüzde 9,3 ile Van, yüzde 9,4 ile Batman takip etti.

Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranı en yüksek il yüzde 72,2 ile Osmaniye olurken, diğer yüksek oranlı iller ise yüzde 72 ile Kayseri, yüzde 71,1 ile Adıyaman olarak sıralandı.

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il yüzde 54,5 ile Tunceli olarak belirlendi. Bunu yüzde 54,8 ile Gümüşhane, yüzde 54,9 ile Artvin izledi.

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