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Türkiye’nin ambulans uçak operasyonu İsveç basınında

İsveç'te yaşayan ve koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi verilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesi, İsveç basınında geniş yankı uyandırdı.

Haber Merkezi |
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Türkiye’nin ambulans uçak operasyonu İsveç basınında

İsveç'te, yüksek ateş ve nefes darlığına rağmen doktorlar tarafından hastanede tedavi altına alınmayarak eve gönderilen kalp hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, kızlarının da yardımıyla sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

TÜRKİYE, VATANDAŞINA SAHİP ÇIKTI

Gülüşken’i, yaşadığı bu zor zamanlarda yalnız bırakmayı reddeden Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde bir yardım operasyonu düzenleyerek İsveç'e ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi.

Sabah saatlerinde İsveç’ten Ankara’ya nakledilerek başkentte tedavi altına alınan Gülüşken’in hikayesi, İsveç basında da büyük yer buldu.

Türkiye’nin ambulans uçak operasyonu İsveç basınında

İSVEÇ BASINI OPERASYONU CANLI AKTARDI

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu durum, İsveç hükümetini ağır eleştirilere maruz bırakırken, Türkiye’nin vatandaşlarına her durumda koşulsuz destek sağlaması da oldukça takdir edildi.

Türkiye’nin ambulans uçak operasyonu İsveç basınında

Nakil operasyonun anbean takip eden İsveç basını, Türkiye’nin gönderdiği ambulans uçağının durumunu canlı paylaştı. “Türkiye, İsveç’te tedavi göremeyen Türk hastaya yardım gönderdi” başlıkları, ülkedeki sağlık durumunun halini gözler önüne serdi.

Ülke basını, yakından takip ettiği bu başarılı operasyona karşı olan ilgisini saklayamazken, hükümetin sağlık konusundaki kapasitesi de akıllarda soru işareti bıraktı.

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