Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Filistin’deki kolonizasyon derhal durdurulmalı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen “Batı Şeria ve Doğu Kudüs” oturumunda konuşan Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü uygulamaların uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiğini belirterek, Filistin halkına yönelik baskıların sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Grubu adına konuşan Yıldız, özellikle Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te hız kazanan yerleşim faaliyetleri ile Filistinlilere yönelik zorla tahliye politikalarını “kolonizasyon girişimi” olarak nitelendirdi.

BM GÜVENLİK KONSEYİ’NDE FİLİSTİN GÜNDEMİ

Danimarka, Fransa, Yunanistan, Letonya ve İngiltere’nin girişimiyle gerçekleştirilen “Arria Formülü” toplantısında söz alan Yıldız, İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü politikaların bölgedeki krizi daha da derinleştirdiğini ifade etti. İsrail’in sadece Gazze’de değil, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de uluslararası hukuka aykırı uygulamalarını sürdürdüğünü kaydeden Yıldız, “Filistin halkının haklarına, güvenliğine, onuruna ve toprak bütünlüğüne yönelik sistematik saldırılar devam ediyor.” dedi.

"YASA DIŞI YERLEŞİM POLİTİKALARI DURDURULMALI"

Büyükelçi Yıldız, BM Güvenlik Konseyi’nin daha önce aldığı 2334 ve 2803 sayılı kararları hatırlatarak, İsrail’in işgal altındaki bölgelerde sürdürdüğü yerleşim faaliyetlerinin hukuki hiçbir meşruiyeti olmadığını vurguladı. Filistinlilere ait evlerin yıkılması, mülklerin ele geçirilmesi ve ailelerin zorla yerinden edilmesini sert sözlerle eleştiren Yıldız, “Tüm kolonizasyon önlemlerini kınıyoruz. Bu yasa dışı uygulamalar derhal son bulmalıdır” ifadelerini kullandı.

GAZZE’DE ATEŞKES ÇAĞRISI

İİT adına konuşan Yıldız, Gazze’de sağlanan ateşkesin sürekli ihlal edildiğini belirterek, uluslararası toplumun daha güçlü tavır alması gerektiğini söyledi. Gazze’de çatışmaların sona erdirilmesine yönelik kapsamlı planın eksiksiz uygulanmasını talep eden Yıldız, Filistin meselesinin yalnızca Gazze ile sınırlı olmadığını belirtti.

“Filistin sorunu bir bütündür” diyen Yıldız, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze’de yaşananların birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

MESCİD-İ AKSA VURGUSU

Konuşmasında kutsal mekanlara yönelik ihlallere de dikkat çeken Yıldız, özellikle Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan gelişmelerin ciddi endişe yarattığını ifade etti. İsrailli yerleşimcilerin saldırıları ve kutsal alanlara yönelik müdahalelerin bölgedeki tansiyonu artırdığını söyleyen Yıldız, “İslam ve Hristiyanlık açısından kutsal kabul edilen mekanlara yönelik ihlalleri şiddetle kınıyoruz.” dedi.

"FİLİSTİN BM’YE TAM ÜYE OLMALI"

Büyükelçi Ahmet Yıldız konuşmasının sonunda, Filistin devletinin Birleşmiş Milletler’e tam üye olarak kabul edilmesi yönündeki çağrıyı yineledi. Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının uluslararası hukuk açısından tartışmasız olduğunu belirten Yıldız, Filistin devletinin çok sayıda ülke tarafından tanındığını hatırlattı.

Yıldız, “Filistin’in BM’ye tam üyeliği, tarihi bir adaletsizliğin giderilmesi adına önemli ve somut bir adım olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.