Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri

Türkiye, Doğu Akdeniz'de Rumlar ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin rahatsızlığına rağmen sondaj faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Doğalgaz ve petrol arama çalışmaları bütün baskılara rağmen devam ediyor.

Türkiye'ye karşı birleşen Mısır, Güney Kıbrıs, ABD, Yunanistan ve İsrail kendi aralarında toplantılar düzenleyerek bölgeyi parselleme çabasına düştü.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇIKIŞI

Bu sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Doğu Akdeniz'de neden yok? Mısır'la barışalım." diyerek iktidarı eleştirdi.

Oysa Türkiye bölgede oldukça önemli faaliyetler gerçekleştiriyor.

3 GEMİMİZ ORADA

İlk olarak Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi Nisan 2017’de Doğu Akdeniz’e gönderen Türkiye 2019’un başından itibaren bölgedeki faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Türkiye ilk sondaj gemisi Fatih’i geçen mayıs ayının başında adanın batısına gönderdi.

Bundan sonra ikinci hamle Haziran ayının sonunda Yavuz Sondaj gemisinin gönderilmesiyle geldi.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı yaptırım uygulama kararını vermesini ardından ise Oruç Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz’e doğru yola çıktı.

Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz'de bir tek Türkiye yok VİDEO