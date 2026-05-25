Türkiye'nin en güçlü 10 savunma sistemi

Türkiye savunma alanında özellik son 20 yılda katettiği mesafe ile dikkat çekiyor...

Türkiye, 'milli teknoloji hamlesi' ve yerli savunma sanayii yatırımlarıyla köklü bir değişim yaşadı.

Ambargolar ve bölgesel güvenlik tehditleri karşısında bağımsızlığa odaklanan politika, Ar-Ge yatırımlarını, özel sektör katılımını ve devlet destekli projeleri tetikledi.

Bu süreçte Baykar, TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN gibi şirketler uluslararası alanda rekabetçi ürünler geliştirdi.

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki bu yükselişi, küresel düzeyde dikkat çekmeye başladı.

Belçika merkezli uluslararası savunma sanayii ve askeri yayın kuruluşu yapan Army Recognition, Türkiye'nin en güçlü 10 savunma sistemini açıkladı.

İşte Türkiye'nin dikkat çeken savunma sistemleri ve özellikleri...

ATTİLA 155 MMM ARAÇ ÜSTÜ OBÜS

MKE tarafından geliştirilen ATTİLA 155 mm Araç Üstü Obüs, modern muharebe sahasının yüksek hareket kabiliyeti, hızlı konuşlanma ve etkin ateş desteği ihtiyaçlarına cevap veren yeni nesil bir topçu çözümü olarak öne çıkıyor.

Güçlü gövde yapısı ve yüksek performanslı motoru sayesinde zorlu arazi koşullarında üstün hareket kabiliyeti sunan sistem, kısa sürede mevzilenme imkanı sağlıyor ve hedeflere yönelik atış görevlerini yüksek etkinlikle icra edebiliyor.

52 kalibre 155 mm namluya sahip ATTİLA, dakikada 6 atım hızı ile yüksek ateş gücü sunarken, 38 adet mühimmat ve 3 adet aydınlatma/sis mermisi taşıma kapasitesi ile sahada kesintisiz görev yapabilme kabiliyetine sahip.

Sistem üzerinde yer alan yarı otomatik dolum altyapısı ve özel mühimmat hazneleri, yükleme işlemlerinin hızlı ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Entegre elektronik atış kontrol sistemi ise hedeflere daha hassas ve etkili angajman kabiliyeti kazandırıyor.

6×6 taktik tekerlekli araç üzerine entegre edilen ATTİLA, saatte 85 km azami hız ve 850 kilometre operasyon menzili ile yüksek stratejik ve taktik hareket serbestisi sunuyor.

En zorlu arazilerde ve farklı coğrafyalarda görev yapabilecek şekilde tasarlanan sistem, topçu birliklerine atış yaptıktan hemen sonra hızlı bir şekilde yer değiştirme kabiliyetine sahip.

YILDIRIMHAN KITALARARASI BALİSTİK FÜZE

Dünyanın gözünü üzerine çeken Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, Türkiye’nin son yıllarda geliştirdiği uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdı.

Füzenin teknik özelliklerine dair bilgi güvenlik nedeniyle sınırlı.

SAHA 2026’da sergilenen modelin önünde bulunan tabloya göre, YILDIRIMHAN’ın menzili 6 bin kilometre.

Dört adet roket motoru bulunan füzenin hızı 9 ila 25 Mach, yani ses hızının 25 katına kadar ulaşabiliyor.

YILDIRIMHAN’ın yakıt tipinin ise sıvı nitrojen tetroksit olduğu belirtiliyor. 18 metrelik füze, yüksek hız ve manevra kabiliyetine sahip.

AVRUPA’DAN AFRİKA VE ASYA’YA

YILDIRIMHAN, Türkiye’nin savunma doktrininde yeni bir eşiğe de işaret ediyor.

6 bin kilometrelik menzil, yalnızca yakın çevreyi değil; Avrupa’nın tamamı, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya’nın önemli bölümünü kapsayan geniş bir etki alanı anlamına geliyor.

TUFAN DENİZ KAMİKAZE DRONE'U

Yüksek patlayıcılı harp başlığı taşıyabilen TUFAN, sürü düzeninde görev yapabilen ve gelişmiş durumsal farkındalık ile otonomi kabiliyetlerine sahip bir İDA olarak dikkati çekiyor.

TUFAN, su üstü hedeflerinin veya platformlarının yanı sıra kıyı şeridinde bulunan kritik tesislerin etkisiz hale getirilmesinde de kullanılabiliyor.

Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde tekli olarak ya da sürü düzeninde konuşlandırılabilen TUFAN, asimetrik taarruz formasyonları ve göreve özel alt gruplar oluşturarak farklı görevleri icra edebiliyor.

Hareketli ve sabit engellerden otonom olarak kaçınabilen sistem, görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti de sunuyor.

TUFAN, gelişmiş durumsal farkındalığı, otonomi özelliğinin yanı sıra yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle Mavi Vatan’da kuvvet çarpanı bir güç olacak.

Yüksek patlayıcılı harp başlığının yanı sıra sürü düzeninde otonom seyir ve görev icrası yapabilen TUFAN’ın görüntüye dayalı hedef tespit ve angajman kabiliyeti bulunuyor.

ANKA III İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI

Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme, hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.

ANKA III sistemi, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek.

10 SAAT HAVADA KALABİLİYOR

Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan SOM-J, MK-82 ve sığınak delici bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

Maksimum seyir hızı 0,7 mach, irtifa tabanı 40 bin feet olan ANKA III, 1200 kilogram faydalı yük kapasitesine ve 10 saat havada kalış süresine sahip bulunuyor.

PAMİR 4x4 ZIRHLI ARAÇ

PAMİR 4x4, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Araç, azami saatte 120 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 600 kilometrelik operasyonel menzil sunuyor.

Bu özellikleri sayesinde uzun süreli saha görevlerinde etkin kullanım hedefleniyor.

Kabin içerisinde 4 personel taşıyabilen araç, arka kasa bölümüyle birlikte toplamda 10 kişilik taşıma kapasitesine sahip bulunuyor.

Hafif yük ve personel taşımacılığını aynı anda gerçekleştirebilen platform, çok amaçlı kullanım yaklaşımıyla geliştirildi.

Arazi performansı tarafında ise PAMİR 4x4 oldukça iddialı değerler sunuyor. Araç, yüzde 60 eğimli arazilerde iniş ve çıkış gerçekleştirebiliyor.

Aynı eğimde durduktan sonra yeniden hareket edebilme kabiliyeti de platformun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Bunun yanında araç, yüzde 30 yan eğimli arazilerde güvenli ilerleme sağlayabiliyor ve yine yüzde 30 eğimli bölgelerde römork çekerek görev yapabiliyor.

IKA-PALEM İNSANSIZ KARA ARACI

Tekatron tarafından geliştirilen ve Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde aktif olarak görev yapan, Orta Seviye II sınıfı çok amaçlı bir İnsansız Kara Aracı (İKA), tamamen elektrik tahrikli ve paletli bir yapıya sahip olan bu platform, modüler mimarisi sayesinde modern harp sahasında tanksavardan lojistik desteğe kadar çok çeşitli görevleri yerine getirebiliyor.

Yaklaşık 2 bin 50 kg ile 3 bin kg (konfigürasyona bağlı boş/dolu ağırlık) arasında değişen platform, 1.000 kg ila 1.500 kg arasında faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir.

Saatte 18 ila 25 km azami hıza ulaşabilmekte ve 100 kilometrelik bir operasyon menzili sunmaktadır.

Görev profiline bağlı olarak 7 ila 48 saat arasında kesintisiz çalışabilmektedir.

400 mm dik engelleri ve 1000 mm hendekleri geçebilir; yüzde 60 dik eğim ile yüzde 30 yatay eğimde hareket edebilir.

HISTEPP HİPERSONİK TEST PLATFORMU

DeltaV tarafından geliştirilen Hipersonik Test Platformu (HİSTEP); 2 kademeli hibrit itkili roket sistemiyle gerçekleştirilen ateşlemede Sıcak Kademe Ayırma ve Yüksek İrtifa Erişim testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Yapılan fırlatma ile Türkiye, 200+ km’ye ulaşarak Dünya çapında hibrit roket motoruyla ulaşılan yeni bir rekora imza attı.

Buna ek olarak Türkiye’de ilk kez bir roket sisteminde sıcak kademe ayrılması yöntemi başarıyla uygulandı.

Test sırasında platform hipersonik hızlara ulaşmıştır ve çeşitli veriler eş zamanlı olarak aktarılmıştır.

Yerli ve millî fırlatma sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir adım olarak nitelendirilen bu gelişme, aynı zamanda hipersonik test platformlarının da tarihçe kazanmasına katkı sağlayacaktır.

KIZILELMA İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı (İSU), Bayraktar insansız hava araçlarının elde ettiği çığır açıcı başarıların üzerine inşa edilmiş olup, ileri nesil teknolojileri bünyesinde barındırmaktadır.

Bayraktar KIZILELMA’nın öne çıkan kabiliyetleri arasında, üstün manevra yeteneği sayesinde sağlanan yüksek seviyeli hava-hava muharebe performansı yer almaktadır.

Düşük radar kesit alanı, platformun görünürlüğünü asgari düzeye indirerek hava savunma ve taarruz görevlerinde etkin bir kuvvet çarpanı olmasını mümkün kılmaktadır.

Ayrıca sistem, akıllı filo otonomisi ile müşterek ve koordineli görev icrasına imkân tanımaktadır.

Bunun yanı sıra, Bayraktar KIZILELMA’nın uçak gemilerinden operasyon icra edebilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Modüler mimarisi, farklı konfigürasyonlar ve görev profilleriyle kullanılabilmesini sağlayarak, yakın gelecekte yeni operasyonel konseptlerin geliştirilmesine zemin hazırlamaktadır.

ALTAY ANA MUHAREBE TANKI

ALTAY tankları, 28 Ekim 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti.

Teslim edilen tankların tamamında yer alan UKSS'ler, Sarsılmaz tarafından geliştirilen SAR 127 MT ile donatıldı.

KUSURSUZ UYUM İLE ÇALIŞIYOR

Yüksek mühendislik kabiliyetiyle tasarlanan SAR 127 MT, 12.7x99 mm kalibre, tam ve yarı otomatik atış modu, sağ-sol mühimmat besleme ve hızlı namlu değişimi gibi teknik özellikleriyle dikkati çekiyor.

Kara, deniz ve hava platformlarında etkin şekilde kullanılabilen sistem, başta SARSILMAZ iştiraki BEST Defence tarafından üretilen UKSS'ler olmak üzere tüm uzaktan komutalı silah sistemleriyle tam uyumlu şekilde çalışıyor.

YERLİ SAVUNMA SANAYİİNİN GÜCÜNÜ YANSITIYOR

ALTAY tanklarının SAR 127 MT ile aktif görev yapması, Türk mühendisliğinin ve yerli savunma sanayiinin sahadaki gücünü ortaya koyuyor.

Bu gelişme, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerine katkı sunmanın yanı sıra dost ve müttefik ülkeler için de stratejik bir çözüm ve güçlü bir ihracat alternatifi olarak değerlendiriliyor.

ALKA KAPLAN HİBRT OTONOM MUHAREBE ARACI

FNSS tarafından geliştirilen ALKA-KAPLAN HİBRİT, otonom özellikleriyle dikkat çekiyor.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda sergilenen bu araç, çeşitli hava hedeflerine karşı etkili çözümler sunuyor.

ALKA-KAPLAN HİBRİT, yapay zeka destekli tespit ve elektromanyetik karıştırma gibi teknolojilerle donatılmış.

Aynı zamanda lazer sistemleri ile hedefleri imha etme yeteneğine sahip. Bu durum, aracı savunma sanayisinde önemli bir konuma getiriyor.

Bu hibrit araç, ROKETSAN tarafından geliştirilen ALKA YESS ile FNSS'in KAPLAN HİBRİT platformunun entegrasyonu sonucu ortaya çıkmıştır.

KABİLİYETLİ VE SESSİZ SÜRÜŞ ÖZELLİKLERİYE ÖNE ÇIKIYOR

ALKA-KAPLAN HİBRİT, yüksek hareket kabiliyeti ve sessiz sürüş özellikleriyle öne çıkmakta.

Otonom ve insanlı kullanım seçenekleri ile birlikte, uzun süreli görev icra edebilme kapasitesine sahip. Hibrit güç grubu sayesinde, ilave jeneratör taşımadan görev sistemlerini destekleyebiliyor.

ALKA-KAPLAN HİBRİT, sensör füzyonu, karar destek mekanizmaları ve enerji yönetimini tek bir mimari altında birleştiriyor.

Böylece, hem taşıyıcı bir platform işlevi görüyor hem de algılayan ve karar veren bir muharebe çözümü olarak dikkat çekiyor.

Bu araç, ayrıca 27 tane ZAHA Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın tedarikine ilişkin sözleşmenin de imzalandığı bir fuar olma özelliğini taşıyor.