Türkiye'nin en güvenilir şehri: Rize

Türkiye'de kamuoyu araştırmaları, en çok takip edilen konular arasında geliyor.

Özellikle seçim öncesi dönemlerde seçmen eğilimlerini gözlemek için ilgi gören anketler, aynı zamanda toplumsal eğilimleri tespit etmek açısından da önem taşıyor.

Gündeme gelen yeni araştırma ise Türkiye'nin en güvenli illerini belirleme amacıyla yapıldı.

EN GÜVENLİ İLLER BELİRLENDİ

Türkiye genelinde yapılan Vatandaş Memnuniyeti ve Güvenlik Algısı anketiyle Türkiye'nin en güvenli illeri belirlendi.

Kamuoyu araştırması, katılımcıların ikamet ettikleri illeri ne kadar güvenli gördüklerine dair verdikleri cevaplara göre oluşturuldu.

RİZE BİRİNCİ SIRADA

Araştırma sonucunda en güvenilir iller sıralamasında, yüzde 88,4 oranıyla Rize birinci oldu.

Rize'nin ardından yüzde 87,2'lik oranıyla Afyonkarahisar ikinci oldu.

Afyonkarahisar'ın ardından yüzde 86 ile Bayburt, yüzde 84,7 ile Artvin, yüzde 84,1 ile de Çanakkale geldi.

Araştırmada öne çıkan ilk 5 şehir şöyle sıralandı:

Rize – %88,4

Afyonkarahisar – %87,2

Bayburt – %86,0

Artvin – %84,7

Çanakkale – %84,1

KARADENİZ İLLERİ ÖNE ÇIKTI

Anket sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu şehirlerde güvenlik duygusunun daha yüksek olduğunun altını çizdi.

En güvenilir şehirler listesinin başındaki 5 ilden 3'ünün, Karadeniz Bölgesi'nden olması dikkat çekti.