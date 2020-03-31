Türkiye’nin en işlek yedek parça mağazası

Firmamız, insan odaklı çalışan ve özel olarak Opel ve Chevrolet araçlarınızın yedek parça temininden sorumlu bir kurum olarak, 2015 yılında Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesinde kuruldu. Kurulduğumuz günden bu yana ürün portföyümüzü müşterilerimizin talepleri doğrultusunda genişletmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz.

Misyon olarak, dürüstlük ilkelerinden ödün vermeden kaliteyi en ucuza sizlere sunmayı benimsemiş olan firmamızın vizyonu, yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımlarla bölgemizde ekonomik orijinal yedek parça bayisi olmak ve ürünlerimizin zamanında ve mağduriyet olmadan teslim edilmesidir. Temel ilke ve değer olarak güven ve dayanışmadan taviz vermeyen Opellcenter, kurulduğu ilk günden bu yana Ankara ve çevre illere Opel ve Chevrolet yedek parça sağlamış, pek çok aracın trafiğe sağlıklı bir şekilde katılmasına yardımcı olmuştur.

Firmamızın deneyimlerinden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz opelcentre.com online orijinal yedek parça satış sitemiz ile e-ticaret dünyasına kapılarımızı açıp müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefledik. E-ticeret sitemizde Opel ve Chevrolet orijinal yedek parça çeşitlerine yer verdik. Online mağazamız üzerinden motor yağı, komple motor, şanzıman gibi oto yedek parça çeşitlerini temin edebilirsiniz.

Ankara içerisine olan siparişleriniz aynı gün içerisinde teslimat avantajı sağlayan firmamız, Ankara dışındaki siparişlerinizi ise ertesi gün kargo garantisi ile sizlere ulaştırıyor.

Türkiyenin en işlek Opel ve Chevrolet yedek parça mağazası olan Opellcenter.com GM marka ve muadil ürün tedariği ile kaliteli ve güvenilir hizmet veren online alışveriş sitemizde bakım ürünleri, motor ürünleri, aks ürünleri, porya ürünleri, bilya ürünleri, kaporta ürünleri, aydınlatma ürünleri ve daha fazlası en düşük fiyatlarla değerli müşterilerimizle buluşuyor.

Her zaman en uygun fiyatlarla orijinal ürünleri alabileceğiniz web sitemizin adresi

www.opellcenter.com

Telefon numaralarımız ise:

0530 338 68 34

0312 278 49 50