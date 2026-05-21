Türkiye’nin gizli kalmış rotası: Gören Hayran Kalıyor

Yeşilin ve el değmemiş bakir doğanın kalbi Karadeniz, turizm dünyasına ezber bozan bir destinasyon daha kazandırdı.

Ordu’nun saklı kalmış zenginliklerinden biri olan Çamaş Kanyonu, son dönemde sunduğu büyüleyici görsellik ve karakteristik jeolojik yapısıyla seyahat tutkunlarının radarına girmeyi başardı.

Keşfedilmeyi bekleyen bu doğa harikası, şimdilerde bölge turizminin en popüler uğrak noktalarından biri haline geldi.

İLÇE MERKEZİNE SADECE 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede, Budak Mahallesi sınırları içerisinde korunaklı bir coğrafyada yer alan kanyon, ayak basılmamış hissi veren yapısıyla ziyaretçilerini adeta zamansız bir yolculuğa çıkarıyor.

Kendine has faunası ve yeşilin her tonunu barındıran zengin bitki örtüsü, kanyona adım atanları şehirden tamamen soyutluyor.

DOĞASEVERLERİN VE FOTOĞRAFÇILARIN YENİ SIĞINAĞI

Metropol hayatının gürültüsünden, iş stresinden kaçıp nefes almak ve ruhunu dinlendirmek isteyen doğaseverler için Çamaş Kanyonu biçilmiş kaftan.

Sadece huzur arayanların değil, kartpostallık kareler yakalamak isteyen fotoğraf sanatçılarının ve içerik üreticilerinin de ilk tercihi haline gelen bölge, her köşesinde ayrı bir görsel şölen sunuyor.

Kanyonun kendine has kayalık yapısı ve içinden süzülen suları, sosyal medyada da şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.

ORDU MERKEZİNE 1 SAAT MESAFEDE

Ulaşım ağının rahatlığı kanyona olan ilgiyi her geçen gün daha da katlıyor. Çamaş Kanyonu, Ordu şehir merkezine yalnızca 1 saatlik bir sürüş mesafesinde konumlanıyor.

Kapısını çalan ziyaretçi sayısında son dönemde ciddi bir ivme yakalayan bölge, yerli turistlerin yanı sıra Karadeniz turuna çıkan yabancı gezginlerin de ilgisini çekmeyi başardı.