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Türkiye'nin harekatı Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdi

İtalyan doğalgaz ve petrol arama şirketi Eni, Türkiye'nin bölgedeki kararlılığı nedeniyle geri adım attı ve çekilme kararını açıkladı.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 22:20..
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Türkiye, Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'de yumruğunu masaya vurdu.

Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

İTALYANLAR DOĞU AKDENİZ'DEN KAÇTI

İtalyan doğalgaz ve petrol arama şirketi Eni, Türk donanmasının bölgede varlığını sürdürmesi nedeniyle Doğu Akdeniz'den çekildiğini duyurdu.
Uzun süredir çekilme kararını tartışan İtalyanların bu kararı duyurmasında Barış Pınarı Harekatı'nın etkisi oldukça yüksek.

Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Öğr.Üyesi Emete Gözügüzelli, İtalyanların haritadaki 3, 6, 7, 8, 9, ve 13 numara ile gösterilen parsellerde bulunmayacağını söyledi.

Gözügüzelli, bu kararın alınmasında Suriye'deki askeri harekatın etkisinin olduğunun altını çizdi.

İtalyan doğalgaz ve petrol arama şirketi Eni, Türkiye'nin bölgedeki kararlılığı nedeniyle geri adım attı ve çekilme kararını açıkladı.

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