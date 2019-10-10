Türkiye'nin harekatı Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdi

Kahraman Mehmetçiğimiz Fırat'ın doğusunda teröristlerle savaşırken, Türkiye'den bazı gruplardan tepkiler gelmeye devam ediyor.

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HDP'li Meral Danış Beştaş'ın yalanları

Terör örgütü YPG, Fırat'ın doğusundan düzenlediği saldırılarda 9 aylık bir bebeği katletti. Meclis'te konuşan HDP'li Beştaş, "Türkiye'de bir cam bile YPG tarafından kırılmadı" dedi.