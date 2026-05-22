Türkiye'nin ihracatı, nisanda yüzde 22,3 arttı
TÜİK, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini paylaştı. Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 22,3, ithalat yüzde 3,1 arttı.
Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 25 milyar 408 milyon dolara, ithalatı yüzde 3,1 yükselişle 33 milyar 909 milyon dolara çıktı
Dış ticaret açığı nisanda 8 milyar 500 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 74,9 oldu.
