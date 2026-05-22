Türkiye'nin ihracatı, nisanda yüzde 22,3 arttı

Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 25 milyar 408 milyon dolara, ithalatı yüzde 3,1 yükselişle 33 milyar 909 milyon dolara çıktı

Dış ticaret açığı nisanda 8 milyar 500 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 74,9 oldu.

AYRINTILAR GELİYOR