Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN ilgi odağı oldu

Dikkatle takip edilen zirve...

Savunma sanayiinin en kritik buluşma noktalarından SAHA Expo dolu dolu geçti.

Türkiye, savunma ve havacılık sanayiinin devlerini buluşturan fuarda tarihi bir duyuruya imza attı.

İLK KITALARARASI BALİSTİK FÜZE

Milli Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi (ICBM) 'YILDIRIMHAN'ı tanıttı.

Füze, İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 uluslararası savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarının ilk gününde sergilendi.

6 BİN KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre Yıldırımhan, 6 bin kilometre menzile ulaşabiliyor.

Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği belirtildi.

MUHALEFET MEDYASI GÖRMEZDEN GELDİ

Füze dünya basınında da geniş yankı bulurken muhalefete yakın medya tarafından haberleştirilmedi.

CHP'li belediyelerin heykel projelerini büyük bir özveri ile servis eden basın yayın organları Türkiye stratejik caydırıcılıkta yeni bir lige yükselten YILDIRIMHAN'ı görmezden geldi.

DÖRT ROKET MOTORU BULUNUYOR

Sistemin itki gücünü sıvı nitrojen tetroksit yakıtından aldığı ve toplam dört roket motoruyla hareket ettiği belirtildi.

Bu teknik yapı sayesinde füzenin hipersonik hız seviyelerine çıkabildiği ifade edildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNE KARŞI ETKİLİ

Yıldırımhan’ın ulaştığı yüksek hız ve sahip olduğu gelişmiş manevra yeteneği sayesinde mevcut hava savunma ve füze sistemlerini etkisiz bırakabilecek kapasitede olduğu vurgulandı.

Bu niteliklerin, sistemin sahadaki operasyonel performansını önemli ölçüde yükselttiği aktarıldı.

HIZLI TESPİT İÇİN FAZLASIYLA ÇEVİK

Yapılan açıklamada, söz konusu sistemin modern savaş stratejileri içinde kritik bir rol üstlendiği değerlendirildi.

Yüksek hız ve çeviklik avantajıyla hedef bölgelere hızlı erişim sağladığı, bu durumun ise erken tespit ve müdahale süreçlerini zorlaştırdığı kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN ENVANTERİNDEKİ BALİSTİK FÜZELER

Son yıllarda Türk savunma sanayisi insansız hava araçları ve otonom sistemlerin yanı sıra uzun menzilli mühimmat ile de dikkat çekiyor.

Temmuz 2025'te İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF) ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun Blok-4 balistik füzesi tanıtıldı.

On metre uzunluğunda ve 7 bin 200 kilo ağırlığında olan Tayfun Blok-4, o dönem "Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilmiş balistik füzesi" olarak tarif edildi.

PROJELERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

ROKETSAN'a göre Tayfun ailesinin diğer üyeleri en az 280 kilometre menzile sahip. Blok-4'ün de 1000 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Yine ROKETSAN'ın geliştirmekte olduğu Cenk orta menzilli balistik füzesinin 2000 km menzile sahip olması bekleniyor.

SON YILLARDA SIKÇA KULLANILIYOR

Uzun menzilli balistik füzelerin üretimi ve ihracatı, bir kısmına Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası antlaşmalar tarafından kısıtlanıyor.

Son yıllarda Rusya Ukrayna'daki hedefleri vurmak için orta menzilli balistik füzeler kullandı.

Benzer şekilde İran da İsrail'e orta ve uzun menzilli balistik füzeler fırlattı.