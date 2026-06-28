Türkiye’nin ilk yerli kalp-akciğer makinesiyle ilk başarılı klinik ameliyat gerçekleştirildi

Türkiye, sağlık teknolojilerinde yerli ve milli üretim hamlesine bir yenisini daha ekledi. Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli kalp-akciğer makinesi kullanılarak yapılan ilk klinik ameliyatın başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

"TEKNOLOJİ BAĞIMSIZLIĞIMIZ ADINA KIYMETLİ BİR KAZANIM"

Geliştirilen sistemi "bir mühendislik harikası" olarak nitelendiren ve cihazın ilk kez bir kalbin yerine attığını belirten Görgün, ASELSAN LIFELINE HLM'nin gerçekleştirilen ilk ameliyatta görev başında olduğunu ifade etti.

Görgün, operasyon boyunca hastanın dolaşımını ve oksijenlenmesini güvenle üstlenen LIFELINE HLM'nin ameliyatın başarıyla tamamlanmasına imkan tanıdığını vurgulayarak, "Yıllarca yurt dışından temin ettiğimiz bu kritik cihazı artık kendi imkanlarımızla üretebiliyor olmamız, teknoloji bağımsızlığımız adına kıymetli bir kazanımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Savunmadan sağlığa uzanan milli mühendislik birikiminin hayata doğrudan dokunmasının ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Görgün, cihazın farklı hastanelerde de yaygınlaşmasını hedeflediklerini ifade etti.

"İLK OPERASYONLA SAĞLIĞINA KAVUŞAN HASTAMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Görgün, cihazın sağlık teknolojilerine uzun yıllar değer katacağına inandığını belirterek şunları kaydetti:

“"Savunma alanındaki yetkinliklerimizin sağlık başta olmak üzere stratejik sivil sektörlerde de değer üretmesi, Başkanlığımızın öncelikli amaçları arasında yer almaktadır. Emeği geçen Sağlık Bakanlığı'mıza, ASELSAN'a, mühendislerimize ve hekimlerimize teşekkür ediyor, ilk operasyonla sağlığına kavuşan hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."”

BAKAN MEMİŞOĞLU, AMELİYATINDA YERLİ KALP-AKCİĞER MAKİNESİ İLK KEZ KULLANILAN HASTAYI ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ilk kez yerli kalp-akciğer makinesi "LIFELINE HLM" kullanılarak ameliyat edilen Bülent Yeniay'ı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye sağlık sanayisinde artık yavaş yavaş ipuçlarını verdiği başarılara başlamış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koruyan, geliştiren ve üreten sağlıkta Türkiye Yüzyılı'nı yaşamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz." dedi.

Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ilk kez yerli kalp-akciğer makinesi "LIFELINE HLM" kullanılarak ameliyat edilen Bülent Yeniay'ı ziyaret etti, doktorlardan hastanın sağlık durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memişoğlu, bugün kendileri için gurur günü yaşandığını, Türk tıp ve sağlık sanayisi açısından bunun önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Memişoğlu, ASELSAN tarafından yerli olarak üretilen ve mühendislerle hekimlerin ortak çalışması sonucu yaklaşık 5-6 ay önce hayvan deneylerini tamamlayan yerli kalp-akciğer makinesiyle Bilkent Şehir Hastanesi'nde ilk ameliyatın gerçekleştirildiğini söyledi.

"KORUYAN, GELİŞTİREN VE ÜRETEN SAĞLIKTA TÜRKİYE YÜZYILI'NI YAŞAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELDİĞİNCE ÇALIŞIYORUZ"

Bugün de ameliyat olan hastayı ziyaret ettiklerini dile getiren Memişoğlu, "Cihaz yerli, mekan yerli, hasta yerli. Türkiye sağlık sanayisinde artık yavaş yavaş ipuçlarını verdiği başarılara başlamış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koruyan, geliştiren ve üreten sağlıkta Türkiye Yüzyılı'nı yaşamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz." diye konuştu.

Başhekimden ASELSAN'a, mühendislerden sağlık çalışanlarına kadar emeği bulunan tüm ekibe teşekkür eden Memişoğlu, bir araya gelindiğinde, birlikte hareket edildiğinde, başarılamayacak hiçbir şey olmayacağına inandıklarını ifade etti.

Türkiye'nin sağlıkta, dünyanın teknoloji üreten, cihaz üreten en önemli ülkelerinden biri olacağını vurgulayan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde buna çalışıyoruz. Ama bizim çalışmamız esasında buradaki arkadaşların başarısı ve yeteneği sayesinde. Onların hizmetkarı olarak çalışıyoruz. Onlar gerçekten kahramanlarımız bizim. Mühendisinden doktoruna, hekimine, sağlık çalışanına kadar. Onlar bir araya geldikleri zaman dünyanın en teknolojik cihazını yerli olarak üretebiliyorlar ve bugün de hastamızda bunu kullanarak hastamıza şifa veriyorlar."”

"HER YERDE KALP AMELİYATLARI, KALP ANJİYOLARI YAPILABİLİYOR"

Ülke olarak her zaman iyiliğin ve doğruluğun tarafında yer aldıklarını dile getiren Memişoğlu, Türk milletinin nerede bir ihtiyaç sahibi ve mağdur varsa ona yardım etmek için koştuğunu kaydetti.

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında kalp ameliyatlarının yapılabileceğini aktaran Memişoğlu, "Hakkari'den İstanbul'a, İzmir'den Trabzon'a kadar her yerde kalp ameliyatları, kalp anjiyoları yapılabiliyor." ifadesini kullandı.

Toplumun kalp hastalığını yaşamadan önce sağlıklı kalmak için çaba harcaması gerektiğine dikkati çeken Memişoğlu, tütün alışkanlıklarından, hareketsizlik ve kilodan uzak durulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ziyarette, Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, Göğüs Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağrı Yayla, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve UGES Sektör Başkanı Alaattin Dökmen ile ASELSAN Sağlık Program Direktörü Fatih Tan da yer aldı.