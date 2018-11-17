taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.498

Türkiye'nin iyilik elçileri Arakan kamplarında

Bangladeş'teki Cox's Bazar mülteci kamplarında İHH İnsani Yardım Vakfı'nın iki önemli projesi var. Çocuk rehabilitasyon merkezleri ve bambu evler.

Özel Haber | 17.11.2018 - 12:12..
  1. Haberler
  2. Gündem
Türkiye'nin iyilik elçileri Arakan kamplarında

Burak KARAASLAN / Bangladeş

Bangladeş'in sınır şehri Cox's Bazar'a soykırımdan kaçan 1 milyon 200 bin Arakanlı mülteci sığındı. Myanmar tarafında ise 400 bin Arakanlı kaldı.

Soykırımdan önce Arakanlılara köylerinde barınma ve eğitim hakkı tanınmıyordu. Büyük nüfus yer değiştirse de şartları aynı kaldı.

Arakanlı mülteci kamplarından hiç görmediğiniz fotoğraflar

İHH İnsani Yardım Vakfı işte bunu gördü ve büyük projeler başlattı. Türkiye'den giden bağışlarla mazlumlara gıda, çocuk beslenmesi, su, elbise, sağlık, rehabilitasyon, barınma ve eğitim alanlarında yardımlar yapıldı. En önemli iki proje ise şunlar:

ÇOCUK REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

Bugün kamplarda 300 binden fazla çocuk yaşıyor. İHH bağışçıların tanıdığı imkanlarla 5 çocuk eğitim rehabilitasyon merkezi açtı. Burada ancak 94'ü yetim, 1094 çocuk eğitim alabiliyor.

Türkiye'nin iyilik elçileri Arakan kamplarında

Daha önce köylerinde eğitim alamayan 7 ila 12 yaş arasındaki bu çocuklar önce kendi dillerini öğreniyor. Sabah 9’da gelip akşam 4’e kadar burada matematik, İngilizce, Arapça, beden eğitimi dersleri veriliyor.

Türkiye'nin iyilik elçileri Arakan kamplarında

BAMBU EVLER

Muson yağmurları ve şiddetli fırtınalara karşı yerel çözümler araştırıldı ve özel barınma çözümleri geliştirildi.

Türkiye'nin iyilik elçileri Arakan kamplarında

İki gözlü ve mutfaklı bambu evleri inşa edilebilecek en sağlıklı yapılar. İHH, bunların 7 bin 500’ünü çoktan inşa etti. Bu rakamın 13 bine ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin iyilik elçileri Arakan kamplarında

Bambu evleri, Birleşmiş Milletler Göç İdaresi tarafından bölgede inşa edilen örnek evler olarak seçildi. Evlerde solar sistem var. Enerjinin olmadığı bölgede, bu evlerde yaşayan insanlar elektriğe kavuşuyor.

Türkiye'nin iyilik elçileri Arakan kamplarında

Türkiye'nin iyilik elçileri Arakan kamplarında

LİNK: TIKLA ARAKANLILARA YARDIM ET

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

137
Belhanda'dan kötü haber

Belhanda'dan kötü haber

38
CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

64
Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

210
YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

42
İlber Ortaylı: Atatürk bizimkidir

İlber Ortaylı: Atatürk bizimkidir

19
Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz kararı

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM