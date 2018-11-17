Türkiye'nin iyilik elçileri Arakan kamplarında

Burak KARAASLAN / Bangladeş

Bangladeş'in sınır şehri Cox's Bazar'a soykırımdan kaçan 1 milyon 200 bin Arakanlı mülteci sığındı. Myanmar tarafında ise 400 bin Arakanlı kaldı.

Soykırımdan önce Arakanlılara köylerinde barınma ve eğitim hakkı tanınmıyordu. Büyük nüfus yer değiştirse de şartları aynı kaldı.

Arakanlı mülteci kamplarından hiç görmediğiniz fotoğraflar

İHH İnsani Yardım Vakfı işte bunu gördü ve büyük projeler başlattı. Türkiye'den giden bağışlarla mazlumlara gıda, çocuk beslenmesi, su, elbise, sağlık, rehabilitasyon, barınma ve eğitim alanlarında yardımlar yapıldı. En önemli iki proje ise şunlar:

ÇOCUK REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

Bugün kamplarda 300 binden fazla çocuk yaşıyor. İHH bağışçıların tanıdığı imkanlarla 5 çocuk eğitim rehabilitasyon merkezi açtı. Burada ancak 94'ü yetim, 1094 çocuk eğitim alabiliyor.

Daha önce köylerinde eğitim alamayan 7 ila 12 yaş arasındaki bu çocuklar önce kendi dillerini öğreniyor. Sabah 9’da gelip akşam 4’e kadar burada matematik, İngilizce, Arapça, beden eğitimi dersleri veriliyor.

BAMBU EVLER

Muson yağmurları ve şiddetli fırtınalara karşı yerel çözümler araştırıldı ve özel barınma çözümleri geliştirildi.

İki gözlü ve mutfaklı bambu evleri inşa edilebilecek en sağlıklı yapılar. İHH, bunların 7 bin 500’ünü çoktan inşa etti. Bu rakamın 13 bine ulaşması bekleniyor.

Bambu evleri, Birleşmiş Milletler Göç İdaresi tarafından bölgede inşa edilen örnek evler olarak seçildi. Evlerde solar sistem var. Enerjinin olmadığı bölgede, bu evlerde yaşayan insanlar elektriğe kavuşuyor.

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