Türkiye'nin kütüphanelerindeki kitap sayısı 118 milyona yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'e ait Kütüphane İstatistikleri'ni yayımladı.

TÜİK, üniversite kütüphane istatistiklerinin, 2002 yılından itibaren üniversite kütüphanelerinden derlenirken, 2025 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) idari kayıtlarından yararlanılarak yayımlanmaya başlandığını hatırlattı.

2025 yılında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Milli Kütüphane'nin yanında 1.302 halk kütüphanesi, 557 üniversite kütüphanesi ile 43 bin 466 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi hizmet verdi.

KİTAP SAYILARI

Kitap sayısı 117 milyon 981 bin 58 oldu. Bir önceki yıla göre kitap sayıları incelendiğinde; kitap sayısı Milli Kütüphane yüzde 8,7 artarak 1 milyon 989 bin 18, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi yüzde 3,8 artarak 2 milyon 713 bin 782, üniversite kütüphanelerinde yüzde 5,2 artarak 22 milyon 899 bin 378, halk kütüphanelerinde yüzde 3,8 artarak 26 milyon 041 bin 29, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 1,4 azalarak 64 milyon 337 bin 851 oldu.

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE ELEKTRONİK KİTAP SAYISI YÜZDE 17,1 ARTTI

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre 2025 yılında 392'si devlet ve 165'i vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 557 üniversite kütüphanesinin mevcut olduğu görüldü. Üniversite kütüphanelerinin elektronik kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 168 milyon 603 bin 933 oldu. Üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 8,1 artarak 3 milyon 603 bin 937 oldu.

HALK KÜTÜPHANELERİNE KAYITLI ÜYE SAYISI YÜZDE 6,4 ARTTI

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artarak 7 milyon 160 bin 225 olurken kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı yüzde 1,2 artarak 39 milyon 194 bin 669 oldu. Halk kütüphanelerinin kitap dışı materyal sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artarak 145 bin 62 oldu.

YAYIMLANAN KİTAP SAYISI 80 BİN 921 OLDU

2025 yılında yayımlanan kitap sayısı önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 80 bin 921 oldu. Yayımlanan materyallerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artarak 100 bin 545 olurken yayınlar konularına göre incelendiğinde yüzde 22,3'ünün akademik, yüzde 21,1'inin eğitim, yüzde 19,4'ünün ise yetişkin kurgu edebiyat olduğu görüldü.