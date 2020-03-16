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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat

Koronavirüs salgınının tespit edilmesinin ardından alınan önlemlerin kademeli olarak artırıldığı Türkiye'de son 24 saatte de salgınla ilgili yaşanan önemli gelişmeler..

AA | 16.03.2020 - 04:30..
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Koca, umreden gelen vatandaşlara yönelik tedbirlere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım. Umreden daha önce dönenler, tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı.

Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz."

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat


UMRE'DEN GELENLER GÖZETİM ALTINDA

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin gözlem altında tutulduğu Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarını incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların misafir edilecekleri öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirildiğini ve 5'inin Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altına alındığını söyledi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat

EĞLENCE MEKANLARI KAPATILDI

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin yarın saat 10.00'dan itibaren geçici süreyle durdurulacağını duyurdu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat

HASTANELERE ZİYARETÇİ KISITLAMASI

Sağlık Bakanlığı, valiliklere gönderdiği resmi yazıda, hastanelerin yoğun bakımında ve palyatif bakım servislerinde yatan hastalara ziyareti yasaklama kararı aldığını bildirdi. Ayrıca, yatan hastanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi ve refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutulması istendi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat

YABANCI PERSONELE "14 GÜN KURALI" UYARISI

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Dışişleri Bakanlığına gönderdiği yazıda, Türkiye'deki diplomatik misyon temsilcilikleri ve uluslararası kuruluşlarda görevli yabancı personelden yurt dışı seyahat öyküsü bulunanların 14 gün kuralına uymalarını istedi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat

ALİ ERBAŞ: "KURALLARA UYUN, KUL HAKKINA GİRMEYİN"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat

27 ŞUBAT'TAN BERİ UMRE ZİYARETLERİ YASAK

Başkanlık, koronavirüsün yayılmasına engel olmak için 27 Şubat Perşembe günü itibarıyla Türkiye'den umre amaçlı seyahatlere izin verilmediğini bildirdi.

BAKANLIĞA BAĞLI KÜTÜPHANELER 30 MART'A KADAR KAPALI

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, "koronavirüs önlemleri" kapsamında 30 Mart'a kadar kapalı kalacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin, 16-30 Mart'ta hizmete kapatılacağı ve tüm etkinliklerin iptal edileceği bildirildi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat

MESLEK LİSELERİNDE DEZENFEKTAN ÜRETİLİYOR

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, belirledikleri meslek liselerinde üretilen dezenfektanların, okullardaki temizlik çalışmalarında kullanıldığını söyledi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat

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