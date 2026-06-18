Türkiye, kruvaziyer turizminde hızlı büyüyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl limanlara gelen 1.375 kruvaziyer gemisiyle 2 milyon 138 bin 136 yolcu ağırlayan ve son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan Türkiye, yakaladığı ivmeyi bu yıl da sürdürdü.

Liman kentlerine ekonomik katkı sağlayan kruvaziyer sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısını artırdı.

Geniş iç mekanlara sahip kruvaziyerler, genellikle lüks tatil ve seyahat amacıyla kullanılıyor.

5 YILDIZLI OTEL GİBİ

Konforlu ve çeşitli eğlence seçenekleri sunan bu tür yolcu gemilerinde geniş yemek salonları, eğlence alanları, havuzlar, spa tesisleri, çeşitli aktivite alanları bulunuyor, karadaki 5 yıldızlı otellerden geri kalmıyor.

5 AYDA TÜRK LİMANLARINA 324 GEMİ YANAŞTI

Misafirlerine deniz üzerinde konaklama, yeme içme ve eğlenceyi bir arada sunan, liman kentlerinde oluşturduğu harcamalarla yerel ekonomiye katkı sağlayan kruvaziyer turizmi kapsamında yılın ilk 5 ayında Türk limanlarına 324 gemi yanaşırken, 455 bin 580 yolcu ağırlandı.

5 AYDA YOLCU SAYISI YÜZDE 3,9 ARTTI

Geçen yılın aynı döneminde 317 kruvaziyer gemisiyle 438 bin 536 yolcu ağırlayan Türkiye, böylece ilk 5 ayda gemi sayısında yüzde 2,2, yolcu sayısında ise yüzde 3,9 artış kaydetti.

Ocakta 28 bin 625 olan yolcu sayısı, mayısta 257 bin 897'ye yükseldi. Yılın ilk 5 ayında ağırlanan toplam yolcuların yaklaşık yüzde 57'si mayıs ayında limanlara geldi.