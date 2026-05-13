Türkiye'nin Lübnan'a gönderdiği çadırlar, geöçici yaşam alanı oldu

Beyrut’ta kurulan geçici barınma alanlarında, Türkiye’den gönderilen çadırlar yerinden edilen siviller için yeni bir yaşam alanına dönüştü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ulaştırılan yardımlar, savaşın gölgesindeki ailelere nefes aldırıyor.

BİNLERCE ÇADIR BÖLGEYE ULAŞTIRILDI

Türkiye’den gönderilen yardım gemisiyle ulaştırılan 7 bin 200 çadırın kurulum çalışmaları sürüyor. Beyrut’taki bir spor kompleksinde oluşturulan alanda şu ana kadar 200 çadırın hazır hale getirildiği bildirildi.

Kurulan çadırlara, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan aileler yerleştiriliyor. Alanda yaklaşık 1500 kişinin barındığı, kapasitenin ise 2 bin 500 kişiye çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

YERİNDEN EDİLEN AİLELER ZOR KOŞULLARDA YAŞIYOR

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan’da 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği ifade edilirken, aileler temel ihtiyaçlarını çadır kentlerde karşılamaya çalışıyor.

Spor kompleksi çevresinde oluşturulan alan, hem barınma hem de geçici yaşam merkezi olarak kullanılıyor.

“EVİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ”

Saldırılar nedeniyle ailesiyle birlikte Beyrut’a sığınmak zorunda kalan 13 yaşındaki Hüseyin Habbuş, yaşadıkları yıkımı anlattı. Habbuş, evlerinin ve köylerinin zarar gördüğünü belirterek, eğitim hayatından da uzak kaldıklarını söyledi.

“İsrail bizi evlerimize gitmekten mahrum bıraktı” diyen çocuk, günlerini çadır kentte oyun oynayarak geçirdiklerini ancak en büyük hayalinin yeniden köyüne ve okuluna dönmek olduğunu ifade etti.

“ÇADIR OLSA DA BİR DAYANIŞMA VAR”

Mahmud Halil Ayaş ise yaşadıkları zor süreci anlatırken, evlerinden uzak olmanın psikolojik etkilerine dikkat çekti.

Ayaş, her ne kadar çadır koşulları zorlu olsa da yardım kuruluşlarının desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak Türkiye’ye teşekkür etti: “İnsan evinden çıkınca saraya da koysanız rahat edemez.”

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR MESAJLARI

Sahadaki aileler, Türkiye’nin gönderdiği yardımların kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade ederek desteklerin devam etmesini istedi. Çadır kentteki yaşamın zor olmasına rağmen dayanışma sayesinde ayakta kalmaya çalıştıkları belirtildi.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE GEÇİCİ YAŞAM

Saldırılar nedeniyle evlerine dönemeyen aileler, çatışmaların sona ermesini ve normal hayata dönmeyi umut ediyor. Çadır kentlerdeki yaşamın ise sadece geçici bir çözüm olduğu vurgulanıyor.