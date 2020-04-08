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Türkiye'nin maske satış yasağı İsrail'in gündeminde

İsrailli gazeteci Amichai Stein, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinde örnek alınması gerektiğini yazdı.

Haber Merkezi |
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Türkiye'nin maske satış yasağı İsrail'in gündeminde

Koronavirüse karşı en erken tedbir alan ülkelerden biri olan Türkiye, ölümcül virüse karşı aldığı önlemlerle de dünyaya örnek oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla ülke genelinde maske satışları yasaklandı.

Vatandaşlar, PTT ve E-devlet üzerinden verecekleri siparişlerle ücretsiz maskelerine kavuşacak.

Devletin, maske satışını tamamen yasaklaması ve vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtıyor olması dünyaya sosyal devletin ne demek olduğunu gösterdi. Bu hamle İsrail'in de gündemine oturdu.

BUNU YAZDIĞIMA İNANAMIYORUM AMA...

İsrailli gazeteci Amichai Stein, Twitter hesabından "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama Erdoğan’ı örnek almalıyız" diye yazdı.

Türkiye'nin maske satış yasağı İsrail'in gündeminde

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