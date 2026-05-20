Türkiye'nin Mavi Bayraklı plaj sayısında artış

Türkiye sahilleri, artık bir dünya markası haline geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın Mavi Bayrak almaya hak kazandığını bildirdi.

Mavi Bayrak'ta dünya 3'üncülüğünü bir kez daha koruduklarının altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2026 yılında 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.

"BODRUM TÜRKBÜKÜ HALK PLAJI, MAVİ BAYRAK ALDI"

Ersoy, "Akdeniz'deki mavi rekabette güçlü yükselişimizi sürdürürken ücretsiz girişli halk plajlarımızı da uluslararası standartlarla büyütmeye devam ediyoruz. Bu yıl Bodrum Türkbükü Halk Plajımız da Mavi Bayraklı halk plajlarımız arasına katıldı. Yeni halk plajı projelerimizle Türkiye'nin Mavi Bayrak haritasını daha da genişleteceğiz." dedi.

TÜRKİYE, PLAJ KATEGORİSİNDE ÜÇÜNCÜ OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise Antalya'da Sorgun, Ilıca, Belek, Kadriye, Lara 1, Lara 2, Beldibi Bahçecik, Çifteçeşmeler, Çamyuva ve Tekirova halk plajları, Muğla'da ise Marmaris Halk Plajı, Bodrum İçmeler Halk Plajı ve bu yıl ilk kez listeye giren Türkbükü Halk Plajı Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Türkiye, plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan'ın ardından bir kez daha dünyanın en başarılı üçüncü ülkesi oldu.

TÜRKİYE, TURİZM TEKNELERİ KATEGORİSİNDE DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ

Aynı zamanda turizm tekneleri kategorisindeki dünya dördüncülüğünü de koruyan Türkiye'de TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği, engelli erişimi, atık yönetimi ve çevre eğitimi gibi birçok kriter uluslararası denetim süreçleriyle takip ediliyor.

ANTALYA KIYILARI ÖN PLANDA

Antalya, 2026'da 232 plajla Türkiye'nin en fazla Mavi Bayraklı plaja sahip ili olmayı bu yıl da sürdürdü. Muğla 113 plajla ikinci, İzmir ise 60 plajla üçüncü sırada yer aldı.

Balıkesir 45, Aydın 39, Samsun 19, Çanakkale 14, Mersin 12, Tekirdağ 10 ve Kocaeli 9 Mavi Bayraklı plajla listede öne çıkan iller arasında yer aldı.

Bursa'nın 4 plajla yer aldığı listede, İstanbul, Sakarya, Düzce, Bartın ve Ordu'nun ayrı ayrı 3'er, Yalova ve Zonguldak'ın 2'şer, Kırklareli, Van, Adana ve Sinop'un ise ayrı ayrı 1'er Mavi Bayraklı plajı bulundu.