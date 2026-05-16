Türkiye'nin 'Mavi Vatan' hamlesi Yunan ve İsrail basınında gündem oldu

Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını korumaya ve uluslararası sularda uygulanacak standartları belirlemeye yönelik kapsamlı bir yasal düzenleme üzerinde çalışma başlatıldığı bildirildi.

Söz konusu girişim, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs’ta geniş yankı uyandırdı.

Yunanistan merkezli Kathimerini, Proto Thema ve Pentapostagma gibi yayın organları gelişmeyi manşetlerine taşırken, İsrail merkezli Maariv ise Türkiye’nin denizlerde yeni bir dönemin kapısını araladığını aktardı.

TÜRKİYE ÖNEMLİ AVANTAJLAR ELDE EDECEK

Yunan medyası, kararın, Türkiye'ye Ege ve Doğu Akdeniz'deki tartışmalı bölgeler de dahil olmak üzere, balıkçılık, madencilik, sondaj ve deniz parkları kurulması konularında Türkiye'ye önemli avantajlar sunacağı ifade edildi.

Kararın, kaynak bakımından zengin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın pozisyonlarına karşı koymayı ve Türkiye'nin bölgesel enerji anlaşmazlıklarında 'kararların ancak Türkiye ile belirlenebileceği' mesajı vereceği dile getirildi.

Haberlerde, Türkiye'nin ayrıca Kıbrıs adası ve çevresinde önemli kazanım elde edeceği ifade edilirken, ABD'nin, Yunanistan ve Türkiye'yi petrol ve doğalgaz arama anlaşmazlıkları konusunda diyaloğu sürdürmeye çağırdığı hatırlatıldı.

"EGE VE AKDENİZ'DE TÜRKİYE OLMADAN İŞ YAPILMAZ"

Maariv gazetesi ise Türkiye'nin adımının Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın elindeki gücü alacağı vurgulandı.

Haberde Türkiye'nin bu hamlesinin Doğu Akdeniz'deki Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın enerji ittifaklarına açık ve net bir cevap olduğu dile getirildi.

Zengin doğal gaz yataklarına sahip bölgenin her zaman Ankara'nın ilgisini çektiğinin altı çizilen haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kararla "Ege ve Akdeniz'de Türkiye olmadan iş yapılmaz" mesajını verdiği ifade edildi.

Ege ve Akdeniz'de tansiyonun yükseldiğine vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin son yıllarda Mavi Vatan için kazandırdığı askeri teknolojilere atıfta bulunuldu.