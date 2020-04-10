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Türkiye’nin mobil takip uygulaması Avrupa’nın gündeminde

Fransız gazetesi, Türkiye’nin birçok Avrupa ülkesinin yapamadığını yapıp, başarılı bir koronavirüs mobil takip uygulamasını hayata geçirdiğini yazdı.

Haber Merkezi |
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Türkiye’nin mobil takip uygulaması Avrupa’nın gündeminde

Koronavirüse karşı yürüttüğü mücadeleyle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye fark atan ve salgını kontrol altına almakta elini çabuk tutan Türkiye, bu süreçte teknolojiden faydalanmayı da ihmal etmedi.

Geçtiğimiz gün resmi olarak Pandemi İzolasyon Takip Projesi'ni başlattığını duyuran Türkiye, bu sistem sayesinde koronavirüs hastaların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi için büyük bir adım attı.

KİŞİSEL VERİLER TAMAMEN KORUMA ALTINDA

Takip sistemi sayesinde izolasyona kuralına uymayanlar uyarılacak, evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse telefonlarına uyarı mesajı gelecek. İhlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.

Türkiye’nin mobil takip uygulaması Avrupa’nın gündeminde

İletişim Bakanlığı, evde karantina altında olanların takip edileceği bu sistem kapsamında elde edilen verilerin, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacağını ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edileceğini belirtirken uygulamanın kişisel verileri koruma kanununa tamamen uyduğunu teyit etti.

"AVRUPA HÂLÂ DÜŞÜNÜYOR"

Türkiye’nin virüsle mücadelesi, Avrupa ülkelerine örnek olacak nitelikteyken bir itiraf Fransız basınından geldi. Ouest France gazetesi, Türkiye’nin takip sistemini devreye soktuğunu duyururken daha birçok Avrupa ülkesinin böyle bir sistemi sadece “düşünme” aşamasında olduğunun altını çizdi. (Kaynak: Ensonhaber)

Türkiye’nin mobil takip uygulaması Avrupa’nın gündeminde

“Avrupa ülkeleri, daha ‘gizlilik kuralını ihlal etmeksizin bir mobil takip sistemini nasıl kurabiliriz’in cevabını ararken Türkiye, tüm kişisel veri koruma kanunlarına uyarak hasta takip sistemini başlattı” ifadelerinin kullanıldığı haberde, Türkiye’nin sıkı kurallar aldığı da vurgulandı.

 

Pandemi İzolasyon Takip uygulaması başladı haberi için tıklayınız

Türkiye’nin mobil takip uygulaması Avrupa’nın gündeminde

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