Türkiye’nin petrol ithalatı yüzde 12,6 geriledi

Türkiye’nin enerji ithalat kalemlerinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan “Nisan 2026 Petrol Piyasası Sektör Raporu”, ham petrol ve petrol ürünlerinde hem ithalat hem de ihracat tarafında gerilemeye işaret etti.

TOPLAM PETROL İTHALATI GERİLEDİ

Verilere göre Türkiye’nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 düşerek 3 milyon 757 bin 501 ton oldu.

İthalatın ana kalemini oluşturan ham petrol alımı da aynı dönemde yüzde 9,19 azalış göstererek 2 milyon 620 bin 645 ton seviyesinde kaydedildi.

MOTORİN VE DİĞER ÜRÜNLERDE DÜŞÜŞ

Motorin türleri ithalatında daha sert bir gerileme yaşandı. Bu kalem nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,22 azalarak 802 bin 329 ton olarak gerçekleşti.

Havacılık yakıtları, denizcilik yakıtları ve diğer petrol ürünleri ise toplam ithalatın kalan bölümünü oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRADA RUSYA VAR

Nisanda Türkiye’nin en fazla ham petrol ve petrol ürünü ithalatı gerçekleştirdiği ülke Rusya oldu. Bu ülkeden yapılan toplam ithalat 1 milyon 758 bin 314 ton olarak kaydedildi.

Rusya’yı 529 bin 551 ton ile Kazakistan, 314 bin 827 ton ile Irak takip etti.

YURT İÇİ SATIŞLARDA KARIŞIK SEYİR

Aynı dönemde yurt içi akaryakıt satışlarında farklı yönlü hareketler görüldü. Benzin satışları yüzde 6,08 artarak 466 bin 449 ton seviyesine çıkarken, toplam petrol ürünü satışları yüzde 2,06 azalışla 2 milyon 602 bin 949 ton oldu.

Motorin satışları ise yüzde 4,10 düşüşle 2 milyon 4 bin 871 ton olarak kaydedildi.

PETROL İHRACATINDA SERT DÜŞÜŞ

Petrol piyasasında ihracat tarafında da gerileme yaşandı. Toplam ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,78 azalarak 1 milyon 69 bin 143 ton seviyesine indi.

Alt kalemlerde ise farklı eğilimler görüldü. Denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 47,82 artarken, motorin türleri ihracatı yüzde 77,47 gibi sert bir düşüş gösterdi.

Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 14,29 azalırken, benzin türleri ihracatı da yaklaşık yüzde 40 geriledi.

RAFİNERİ ÜRETİMİ DE AZALDI

Türkiye’de toplam rafineri petrol ürünleri üretimi de nisanda, yüzde 6,07 düşerek 3 milyon 200 bin 59 ton olarak gerçekleşti.

Üretim kalemlerine bakıldığında havacılık yakıtları üretimi yüzde 16,61 artarak 669 bin 985 tona yükselirken, benzin üretimi yüzde 5,02 artışla 445 bin 902 ton oldu.

Buna karşılık motorin türleri üretimi yüzde 7,44 azalarak 1 milyon 300 bin 381 ton seviyesine geriledi.