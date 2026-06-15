Türkiye'nin risk primi düştü

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Türkiye ekonomisinin bulunduğu seviyeyi yansıttığı için yatırımcının odaklandığı göstergede pozitif bir gelişme yaşandı.

23 ŞUBAT'TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 223 baz puana gerileyerek 23 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

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