Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek için harekete geçti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik Fırat'ın doğusuna geçti, kısa süre içerisinde yüzlerce YPG'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Türkiye'nin operasyonu, dünyanın birçok ülkesinde rahatsızlığa neden oldu.

Azerbaycan, Katar, Pakistan, Somali, Macaristan ve Ukrayna Türkiye'nin operasyonlarını desteklerken birçok Avrupa ülkesi Barış Pınarı Harekatı'nın sonlandırılmasını istedi.

OPERASYONA KARŞI ÇIKANLAR

Türkiye'nin terör örgütüne yönelik operasyonuna karşı çıkan ülkeler ise şöyle sıralandı: Irak, İran, BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, İngiltere, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç, Finlandiya, Kanada, Çin, Portekiz, Polonya, İsviçre, Romanya, Tunus, Fas, Cezayir, Mısır, Yunanistan, Yemen, Lübnan, Avustralya.

AMERİKA İLE RUSYA'NIN TAVRI

Amerika ile Rusya'nın operasyon konusundaki tavrı net değil.

ABD Başkanı Trump farklı açıklamalar yaparak iki yönlü gözükmeye çalışıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de benzer bir politika izliyor.

Rus Lider, harekatla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Ancak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerika ile Rusya Türkiye'nin lehinde oy kullanarak diğer ülkeleri şaşkına çevirmişti.

FİLİSTİN SESSİZ KALACAK

Arap Birliği'nin Türkiye'yi kınamasının ardından Filistin Dışişleri Bakanı da yazılı açıklama yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, "Filistin, Suriye'nin kuzey sınırında olanlara dair hiçbir açıklamada bulunmadı, bulunmayacak." diyerek operasyona destek olmayacaklarını belirtti.