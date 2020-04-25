Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor

Türkiye koronavirüse karşı büyük bir mücadele verirken bu süreçten en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normale dönüş planı kapsamında turizm sektörünün öncelikli olduğunu söyledi.

Hükümet, yaz tatilinde turizm sektörünün yeniden toparlanması için yol haritasını çizmeye başladı.

NELER YAPILACAK

Buna göre; bu yaz oteller yarı kapasitesiyle hizmet verecek.

Tatilcilerin denize girdiği sahillerde şezlong sayıları yarı yarıya düşürülecek.

Tatil bölgelerinde sosyal mesafeye uyulması için sık sık uyarılar yapılacak.

Eğlence mekanlarında izdihamların yaşanmaması için işletme sahiplerine uyarılarda bulunulacak.

Otellerde açık büfe sistemine son verilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her otelde 7 gün 24 saat doktorun bulunması zorunlu hale gelecek.

Bu dönemde belediyelere de önemli görevler düşüyor.

Kentlerde ulaşım araçlarını kullanacaklar için belirli noktalara dezenfektanlar yerleştirilecek.

Paketlenmemiş ürünlerin satışı engellenecek.