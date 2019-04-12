Türkiye'nin uzaydaki aktif uyduları

Uzay teknolojileri alanındaki çalışmalarını devam ettiren Türkiye, Rasat, Göktürk-1 ve Göktürk-2 gözlem uydularıyla Dünya'nın nabzını uzaydan tutmaya devam ediyor.

Türkiye'nin uzayda toplam 6 aktif uydusu bulunurken, Rasat, Göktürk-1 ve Göktürk-2 uyduları dünyanın her yerinden aldıkları görüntülerle keşif ve gözlem hizmeti vermeye devam ediyor.

Rasat, yaklaşık 15 milyon kilometrekare alanda görüntüleme yaparken, Göktürk-2 görev yörüngesinde şimdiye kadar 33 bin tur attı. Yüksek çözünürlüklü İMECE gözlem uydusunun geliştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ederken, bu uydunun 2021 yılında uzaydaki yerini alması hedefleniyor.

TOPLAM 6 AKTİF UYDU

Türkiye'nin 3'ü haberleşme, 3'ü gözlem olmak üzere toplam 6 aktif uydusu bulunuyor. Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uyduları haberleşme ihtiyacını karşılarken, Rasat, Göktürk-1 ve Göktürk-2 uyduları gözlem amaçlı görevlerine devam ediyor.

İLK YERLİ GÖZLEM UYDUSU: RASAT

Türkiye'de tasarlanarak üretilen ilk yer gözlem uydusu Rasat, 17 Ağustos 2011'de Rusya'dan yörüngeye fırlatılmıştı. Hiçbir sınırlama olmadan dünyanın her yerinden görüntü alabilen Rasat, bu görüntüleri TÜBİTAK Uzay'da bulunan yer istasyonuna aktarıyor. Rasat'tan elde edilen görüntüler haritacılık, afet izleme, akıllı tarım, çevre, şehircilik ve planlama çalışmalarında kullanılıyor.

Uzayda görev yaptığı süre boyunca dünya üzerinde toplam 14 milyon 956 bin 200 kilometrekare alanın görüntüsünü kaydeden Rasat, 2 bin 716 görevi başarıyla tamamlamış bulunuyor.

3 yıl tasarım ömrü olmasına rağmen tam 8 yıldır başarıyla çalışan Rasat, dünya yörüngesinde şimdiye kadar toplam 40 bin 855 tur attı.

YERLİ KEŞİF UYDUSU: GÖKTÜRK-2

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-2, 2012 yılında gerçekleştirilen fırlatma operasyonuyla görev yörüngesine başarıyla yerleştirilmişti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından işletilen ve 2,5 metre çözünürlüğe sahip Göktürk-2, Türkiye'nin savunma, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık alanlarındaki ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Rasat uydusuna göre 3 kat daha yüksek görüntü çözünürlüğüne sahip Göktürk-2, aynı zamanda Rasat'tan 4 kat daha ağır. Şimdiye kadar toplam 33 binden fazla tur atan Göktürk-2 uzaydaki yedinci yaşını doldurmuş durumda.

GÖKTÜRK-1

Hem sivil hem de askeri uygulamalar için çok yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağlayan ve bu özellikleriyle en gelişmiş sistemlere sahip Göktürk-1 uydusu, en gelişmiş sistemlere sahip keşif, gözlem uyduları arasında yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsüyle karşılayan Göktürk-1, 2016'da Fransız Guyanası'nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Yakıtsız olarak yaklaşık bin 70 kilogram kütleye sahip Göktürk-1, yörüngede yüksek çözünürlüklü optik kamerasıyla güneşe eş zamanlı görev yapabiliyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.