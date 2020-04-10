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Türkiye'nin yardımı İngiltere'nin gündemine oturdu

İngiltere'ye gönderilen yardım paketlerinde yazılı mesajlar ülke medyasının dikkatinden kaçmadı.

Haber Merkezi |
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Türkiye'nin yardımı İngiltere'nin gündemine oturdu

Koronavirüs nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği İngiltere'ye Türkiye'den yardım eli uzandı.

Türkiye; İngiltere'ye 100 bin maske, 50 bin N95 maskesi ile 100 bin tulum gönderdi.

İngiltere'ye gönderilen yardım paketleri, ülke medyasında geniş yer buldu.

İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden biri olan Daily Mail, yardım paketlerinin üzerinde yer alan Mevlana'nın sözünü manşetine taşıdı.

Daily Mail'in haberinde, "Türkiye uçak dolusu acil durum ekipmanını İngiltere’ye üzerinde şiir yazan kolilerle gönderdi" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin yardımı İngiltere'nin gündemine oturdu

MEVLANA'NIN SÖZÜ MANŞETLERDE

Türkiye'nin yardımı İngiltere'nin gündemine oturdu

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