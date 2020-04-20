Türkiye'nin yardımları İngiliz bürokrasisine takıldı

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İngiltere'ye Türkiye'den yardım eli uzatıldı.

Geçtiğimiz hafta gönderilen yardımın ardından ikinci sevkiyat hazırlandı.

84 tonluk sağlık malzemesini kısa süre içerisinde hazırlayan Türkiye, İngilizlerin doğru planı yapamaması ve bürokrasiyi aşamaması nedeniyle beklemeye geçti.

Bilindiği üzere; İngiltere'de yeterli ekipmanın bulunmaması üzerine sağlıkçılar çalışmayı reddetmeye başladı.

BÜROKRASİ ENGELİ

Sürecin tıkanmasındaki sorun ise İngiliz yönetiminden kaynaklanıyor.

Yardımın ülkeye kabul edilmesi için bürokrasi engeline takılan İngiltere, sorunu kısa sürede aşıp malzemelere ulaşmak istiyor.

İngilizlerin ikinci sorunu ise doğru plan..

Türkiye'den gönderilecek yardımların havaalanından alınıp hastanelere dağıtılması konusunda İngilizlerin henüz bir planı mevcut değil.

Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği 84 tonluk yardım paketlerinde maske ve koruyucu önlük gibi çeşitli sağlık malzemeleri var.