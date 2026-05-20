Türkiye'nin yeni caydırıcı gücü TAYFUN Blok-2 göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü kapsamında Seferihisar'da basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, bölgesel gelişmelerden terörle mücadeleye, hudut güvenliğinden yerli savunma sanayiine kadar pek çok kritik başlık kamuoyuyla paylaşıldı.

TAYFUN BLOK-2 İLK KEZ ENVANTERDE

Savunma sanayisindeki yerlileşme hamlelerine dair önemli gelişmelerin de aktarıldığı toplantıda, TSK'nın caydırıcılığını artıracak yeni silah sistemlerinin envantere girdiği duyuruldu.

Buna göre, TAYFUN Blok-2 Füzesi ilk kez envantere alınırken Fırtına-2 obüsü, Akıncı TİHA ve Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) teslimatları yapıldı.

Ayrıca, yerli olarak geliştirilen Milli Deniz Topu "Denizhan"ın 7’ncisinin üretiminin tamamlandığı ve MİLGEM projesinin 10’uncu gemisine monte edilmek üzere teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

"ARTIK TEL AVİV DAHİL TÜM İSRAİL MENZİLDE"

Türkiye'nin ürettiği TAYFUN füzesi İsrail'de yoğun tedirginliğe yol açtı.

Tel Aviv Üniversitesi’nden Dr. Hay Eytan Cohen Yanurocak, Tayfun Blok-4’ün yalnızca bir silah değil, Türkiye’nin “yeni bir caydırıcılık seviyesine adım attığına” dair açık bir mesaj olduğunu belirtti.

Yanurocak’a göre, 1800 kilometre menzile sahip bu füze Türkiye’nin güneyine konuşlandırıldığında Beer Sheva da dahil olmak üzere İsrail’in tamamını kapsayabilecek durumda.

Yanurocak, “Artık Tel Aviv dahil tüm İsrail menzilde. 7 Ekim’den sonra hiçbir tehdidi göz ardı edemeyiz” dedi.

TAYFUN FÜZESİ

ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN; 500 kilometrenin üzerinde menzile, 6,5 metre uzunluğa, 610 mm çapa ve yaklaşık 2 bin 300 kilogram ağırlığa sahip bulunuyor.

Hipersonik seviyelere ulaşabilen yüksek seyir hızına sahip füze sistemi, mevcut hava savunma sistemlerine karşı önlenmesi oldukça zor bir tehdit profili oluşturuyor.

Yüksek vuruş hassasiyetine sahip füze, hedef çevresindeki istenmeyen hasar riskini de minimum seviyeye indiriyor.

Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirilen en uzun menzilli balistik füzesi olan TAYFUN; hava savunma füze sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri uçak hangarları, kritik askeri tesisler ve stratejik hedeflere karşı etkili bir vurucu güç olarak öne çıkıyor.

TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

TAYFUN, derinlikte yer alan hedeflerde yüksek etki oluşturabilecek güvenilir bir balistik füze sistemi olarak geliştirildi.

Kısa sürede atışa hazır hale gelebilen sistem, ateş gücünün süratle farklı bölgelere kaydırılabilmesine imkan sağlayarak kullanıcıya önemli harekat esnekliği sunuyor. Mobil kullanım altyapısı sayesinde sistem; lojistik açıdan da sahada önemli avantaj sağlıyor.

TAYFUN, küresel konumlama sistemi karıştırmalarına karşı yüksek elektronik harp dayanımına sahip bulunuyor.

Füze sistemi, yoğun elektronik harp ortamında görev yapabiliyor. Düşük çevresel koşul duyarlılığına sahip olan TAYFUN; gece-gündüz ve farklı hava şartlarında görev icra edebiliyor.

TAYFUN balistik füzesinin ilk test atışı, 18 Ekim 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı’ndan gerçekleştirilmişti. Test kapsamında füze, Karadeniz üzerinde belirlenen hedef bölgeye başarıyla ulaşmıştı.

TAYFUN BLOK-2

ROKETSAN 2025 yılında, TAYFUN füze ailesinin yeni üyesi olan TAYFUN Blok-2 Hipersonik Balistik Füze Sistemi’ni tanıtmıştı.

Yaklaşık 10 metre uzunluğa ve 7,2 ton ağırlığa sahip olan TAYFUN Blok-2 mobil lançer altyapısı, artırılmış boyutları ve yeni nesil operasyonel konseptiyle dikkat çekiyor.