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Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

Türkiye'nin yerli otomobilini mercek altına alan Alman basını, piyasa hakimiyeti için Volkswagen'in elini çabuk tutması gerektiğini yazdı.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 10:01..
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Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

Türkiye, 60 yıllık hayali olan projede sona geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobiller, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Elektrikli olması ve dizaynıyla herkesin beğenisini toplayan yerli otomobillerin 2030 yılına kadar 5 farklı modeli piyasaya sürülecek.

Elektrikli otomobil piyasasındaki boşluktan faydalanarak piyasada liderliği hedefleyen Türkiye'nin yerli otomobili, tanıtıldığı günden itibaren Almanlar tarafından yakından inceleniyor.

Son olarak; Alman Waz gazetesinde çıkan haberde, Türkiye'nin yerli otomobiliyle piyasada hakimiyet kurabileceği ifade edildi.

PİYASAYA TÜRKLER GİRİYOR KORKUSU

Elektrikli otomobil konusunda çalışmalar yapan Alman otomobil şirketlerini uyaran gazete; Türkiye, Tesla ve Çin'in çalışmalarını da hatırlatarak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini yazdı.

Aksi taktirde Almanya'nın elektrikli otomobil piyasasında hakimiyeti Türklere kaptırabileceği belirtildi.

BÜYÜYEN EKONOMİNİN GÜCÜNÜN KANITI

Proje hakkında mini bir yoruma yer veren Almanlar, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hedeflerinden biri olduğunu ve yapılan yatırımın büyüyen ekonominin gücünün kanıtı olduğunu yazdı.

Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

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