Türkiye’ye 5 günlük yağış alarmı: Çarşambadan sonra başlıyor

Türkiye, çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre yurt genelinde etkili olacak sağanak yağışların pazar gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Özellikle birçok şehirde kuvvetli yağış ihtimali nedeniyle vatandaşlara dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldı.

81 İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hava Forum’un yaptığı paylaşıma göre, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri Türkiye’nin büyük bölümünde yağış etkili olacak.

Hava Forum uyarısında “Yurdumuz çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girecek. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri 81 şehirde aralıklarla yağmurlar görülecek. Şakır şakır yağacak…” ifadelerini kullandı.